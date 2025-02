Carregamentos na Rede Mobi.E aumentam mais de 50% em 2025

No início de 2025, a utilização da infraestrutura pública subiu 51% face a janeiro de 2024, em número de carregamentos, e 52% em número de utilizadores.

A Rede Mobi.E é a infraestrutura pública de carregamento de veículos elétricos em Portugal. Funciona como uma rede de postos de carregamento distribuída por todo o país, permitindo que os utilizadores carreguem os seus veículos elétricos de forma simples e acessível.

Segundo dados da própria Rede Mobi.E, foram registados mais de 605 mil carregamentos. Em energia consumida, foram registados cerca de 13.126 MWh, o que significa um aumento de 68% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O crescimento contínuo da rede é um dos principais fatores que impulsiona os resultados positivos, acompanhando o aumento do número de veículos elétricos. No final do mês de janeiro, a rede Mobi.E contava com mais de 5.800 postos de acesso público, equivalendo a cerca de 10.800 pontos de carregamento.

Nesse período, os utilizadores tinham à sua disposição mais de 2.200 postos de carregamento rápido ou ultrarrápido, representando 37,9% do total da rede.

Relativamente ao impacto da rede Mobi.E no ambiente, em janeiro, foram poupadas mais de 10.500 toneladas de CO2. Seriam necessárias mais de 174.500 árvores com 10 anos, em ambiente urbano, para reter o mesmo dióxido de carbono.

Existem, atualmente, em média, 88 tomadas por cada 100 quilómetros de rodovia. Por cada 100 mil habitantes, são disponibilizadas em média 120 tomadas.

Mobi.E