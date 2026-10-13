Carregamento em menos de 12 minutos e bancos com IA: eis o novo XPENG G9L!

À semelhança de outras marcas, a XPENG aproveitou o Salão Automóvel de Paris para apresentar o novo G9L, um SUV elétrico de luxo com até sete lugares e tecnologias avançadas de Inteligência Artificial (IA).

A fabricante chinesa XPENG apresentou o novo G9L, um SUV elétrico topo de gama que combina espaço, conforto e tecnologia. O modelo destaca-se pela autonomia anunciada de até 591 quilómetros, pelo carregamento ultrarrápido e por um conjunto de funcionalidades inteligentes destinadas a melhorar a experiência de condução e o conforto dos ocupantes.

Com uma comercialização prevista para 64 países e regiões, o G9L representa mais um passo na estratégia de expansão internacional da marca, que também prepara a produção do modelo em território europeu.

XPENG G9L aposta no espaço, conforto e IA

Com 5,12 metros de comprimento, praticamente dois metros de largura e uma distância entre eixos de 3,10 metros, o novo XPENG G9L apresenta dimensões generosas e um habitáculo com três filas de bancos, disponível em configurações de seis ou sete lugares, dependendo do mercado.

Um dos principais destaques é o sistema AI-Driven Active Adaptive Seating, que utiliza sensores e IA para adaptar o apoio dos bancos dianteiros às características físicas dos ocupantes. O equipamento inclui ainda bancos revestidos a pele Nappa, com aquecimento, ventilação e massagem nas duas primeiras filas, bem como uma posição de gravidade zero para o passageiro dianteiro.

Na configuração de seis lugares, a bagageira disponibiliza 367 litros de capacidade com todos os bancos em utilização, aos quais se juntam 65 litros de arrumação no compartimento dianteiro.

O interior integra também um ecrã central de 17,3 polegadas, um painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas, um head-up dispaly com realidade aumentada que projeta informação no campo de visão do condutor, e um ecrã traseiro de entretenimento de 21,4 polegadas com resolução 3K.

A estes equipamentos juntam-se um sistema de som com 23 altifalantes, um frigorífico de 12,5 litros e navegação Google Maps integrada diretamente no sistema de infoentretenimento.

Carregamento ultrarrápido em menos de 12 minutos

No que diz respeito ao desempenho, as versões de tração integral do XPENG G9L recorrem a dois motores elétricos que disponibilizam uma potência combinada de 430 kW e um binário máximo de 695 Nm. Esta configuração permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,9 segundos.

Por sua vez, a versão RWD Long Range Ultra privilegia a eficiência, oferecendo até 591 quilómetros de autonomia em ciclo combinado WLTP e um consumo de energia anunciado de 21,1 kWh/100 km.

O G9L utiliza uma plataforma elétrica de 800 V, com tecnologia de carboneto de silício e suporte para carregamento ultrarrápido 5C. Segundo a XPENG, esta solução permite carregar a bateria dos 10% aos 80% em apenas 11,7 minutos, desde que estejam reunidas as condições adequadas.

O SUV dispõe ainda de suspensão pneumática de dupla câmara, amortecimento adaptativo e direção nas quatro rodas, conseguindo um raio de viragem de 5,5 metros, apesar das suas dimensões. A suspensão permite também ajustar a altura ao solo em 70 mm, contribuindo para uma maior versatilidade em diferentes condições de utilização.

Condução assistida com IA em 2027

Uma das novidades é o sistema XPENG NGP (Next Generation Pilot), que será disponibilizado exclusivamente na versão G9L Ultra e utiliza a segunda geração da tecnologia Vision-Language-Action (VLA 2.0).

Esta arquitetura de IA foi desenvolvida para interpretar o ambiente rodoviário e apoiar a condução em diferentes situações, incluindo ruas estreitas, reconhecimento da sinalização e interação com peões e ciclistas.

A XPENG prevê disponibilizar o sistema na Europa a partir de 2027, através de atualizações de software over-the-air (OTA), de forma faseada e dependendo da legislação e das aprovações regulamentares de cada mercado.

A fabricante apresenta o VLA 2.0 como parte da sua estratégia de evolução futura dos sistemas de assistência à condução de nível 2 para a condução autónoma de nível 4, sem passar por uma fase intermédia de nível 3.

Encomendas abertas na Europa

O novo XPENG G9L já concluiu os primeiros testes de produção na fábrica da Magna, em Graz, na Áustria, preparando-se para se tornar o quarto modelo da marca produzido na Europa.

Antes da apresentação, o SUV foi submetido a três anos de testes em 26 países e regiões, durante os quais percorreu mais de 6,74 milhões de quilómetros. Segundo a fabricante, o desenvolvimento incluiu ainda 192 ensaios de colisão, abrangendo mais de 110 protocolos de teste.

A XPENG anunciou a abertura das encomendas no mercado europeu, embora as configurações disponíveis e os calendários de entrega sejam definidos de acordo com as características e exigências de cada país.

Em Portugal, os interessados já podem solicitar mais informações sobre o modelo aqui.