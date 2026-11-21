Quem conduz um carro elétrico na cidade conhece bem o problema. Os passeios enchem-se de postos metálicos volumosos e cabos que atrapalham a circulação e estragam a paisagem urbana. Na Alemanha, surgiu uma alternativa prática para acabar com este ruído visual, escondendo os carregadores elétricos literalmente debaixo dos pés dos peões.

A ideia vem da Rheinmetall, uma empresa alemã ligada à metalurgia e ao setor da defesa, e já está em testes nas ruas de Colónia. Em vez de montar mais colunas metálicas junto à estrada, o sistema integra o carregamento diretamente no lancil do passeio. Toda a eletrónica fica abaixo do solo, libertando o espaço público sem sacrificar lugares de estacionamento.

Carregar carros elétricos diretamente no passeio

O equipamento combina um bloco de betão com um metro de comprimento, uma tampa em aço inoxidável e uma caixa de alumínio, pesando 80 kg no total. Para o condutor, tudo é simples. Estaciona junto ao lancil, levanta a tampa de proteção e liga o seu cabo a uma tomada Tipo 2. O acesso desbloqueia-se via cartão RFID ou aplicação de smartphone, oferecendo até 22 kW em corrente alternada.

Estar ao nível da estrada exige resistência extra. A eletrónica tem certificação IP68 contra imersão em água e inclui um módulo térmico que aquece o interior contra o gelo no inverno e arrefece no verão. A proteção elétrica junta um disjuntor diferencial à deteção de fugas de corrente contínua de 6 mA. Já a gestão remota e as atualizações passam por um modem 4G com protocolo OCPP 1.6.

Manutenção modular e limites práticos na cidade

Para as autarquias, o formato modular reduz várias dores de cabeça. Se houver uma avaria, basta retirar o bloco eletrónico encapsulado e colocar outro novo na rede de baixa tensão sem obras pesadas. Durante intervenções na estrada, as câmaras podem ainda instalar estruturas vazias e ligá-las apenas quando a procura justificar, poupando tempo de estaleiro e evitando rasgar o pavimento duas vezes.

Esta solução tem, no entanto, limites claros no dia a dia. Ficar pelos 22 kW em corrente alternada exclui o carregamento rápido em corrente contínua, servindo sobretudo para paragens longas ou durante a noite. Além disso, quem usar estes lancis continua a pagar tarifas de carregamento público, bastante mais caras do que a eletricidade doméstica na garagem.

A chegada a outros mercados europeus continua por confirmar. A Rheinmetall não anunciou planos oficiais para França nem para países vizinhos, mantendo o projeto focado no terreno alemão. Resta perceber se a experiência em Colónia convence outras cidades europeias a trocar os postes tradicionais por passeios que carregam carros sem dar nas vistas.