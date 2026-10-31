Camiões elétricos disparam 50% na Europa, mas continuam a ser poucos
Os dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) relativos aos primeiros nove meses de 2026 mostram um mercado de veículos comerciais pesados em recuperação, com os camiões e autocarros elétricos a crescerem bastante acima da média, ainda que partindo de bases muito diferentes.
Os clientes europeus estão novamente a comprar mais camiões e autocarros, segundo os números da ACEA para os primeiros três trimestres do ano. Na União Europeia (UE), o mercado de camiões com mais de 3,5 toneladas cresceu 7,5%, para 245.079 unidades, o que a própria associação descreve como uma recuperação a partir de uma base baixa. Por sua vez, os autocarros registaram 32.695 matrículas, mais 15,2%.
Importa referir que a ACEA não distingue os veículos totalmente elétricos dos híbridos plug-in, agrupando-os na categoria de “carregáveis”.
Camiões: o diesel domina, mas os elétricos aceleram
O diesel continua a ser largamente maioritário, com 91,7% das matrículas de camiões na UE e um crescimento homólogo de 6,6%. Os camiões carregáveis cresceram 49,8% e atingiram uma quota de 5,3%, face a 3,8% um ano antes, o que equivale a cerca de um em cada 20 camiões novos.
A Alemanha (+77,2%), França (+60,2%) e os Países Baixos (+57,5%) lideraram esta expansão, concentrando cerca de 74% das matrículas de camiões carregáveis na UE.
No segmento dos médios, entre 3,5 e 16 toneladas, o mercado total cresceu apenas 2,5%, para cerca de 39.000 unidades, mas os carregáveis subiram 43,9%, para 7753 veículos, elevando a sua quota para 19,8%, contra 14,1% no mesmo período de 2025.
A Alemanha registou 3879 unidades (+71,6%), o que corresponde a metade do total da UE, seguindo-se os Países Baixos (1195, +40,3%), França (974, +86,6%), Espanha (320, +35,6%) e a Polónia (135, +90,1%). Em sentido contrário, Itália (200) e a Bélgica (42) recuaram 56,1% e 58,4%, respetivamente.
Alargando a análise aos mercados europeus fora da UE abrangidos pelo relatório, o Reino Unido surge como o segundo maior mercado, atrás da Alemanha, com 2960 unidades (+55%).
Nos pesados, de 16 toneladas ou mais, o mercado da UE totalizou 205.857 matrículas (+8,5%), das quais 5120 foram de carregáveis, o que representa uma quota de 2,5%, contra 1,7% há um ano.
A Alemanha concentrou 1722 unidades (+91,3%), ou seja, 33,6% do total, seguida dos Países Baixos (1.022, +83,8%), da Áustria (393, +83,6%) e da Dinamarca (271, +62,3%), todos acima da média de crescimento da UE, que foi de 59,9%.
Fora da UE, a Suíça destaca-se com 605 unidades (+62,2%) e uma quota de 24,2%, a mais elevada entre os mercados analisados, muito acima dos 4,2% da Alemanha. Apenas a Noruega (14,4%), os Países Baixos (11,1%) e a Suécia (10,3%) registam também quotas de dois dígitos.
Autocarros: Portugal tem algo a dizer neste campo
Entre os autocarros, 8633 das 32.695 matrículas na UE foram de carregáveis, o que corresponde a uma quota de 26,4%, contra 22,1% um ano antes, e a um crescimento de 37,6%. O diesel ainda representa 58,4% do mercado (+5%) e os híbridos não plug-in 6,9% (+24%).
Agora, Itália é o maior mercado da UE em matrículas totais e, tal como França e a Alemanha, ultrapassa as 5000 unidades, com subidas de 34,4%, 10,5% e 10,1%, respetivamente.
Nos carregáveis, Itália também lidera, com 1970 unidades (+116,2%), seguida da Polónia (999, +557,2%), da Alemanha (836, -30,4%), dos Países Baixos (783, +86%), de França (665, +32,7%) e de Portugal (642, +379,1%). Assim, a Alemanha contrariou a tendência de crescimento observada no conjunto da UE, passando de 1202 para 836 unidades. A Suécia e a Bélgica também recuaram 39,5% e 71,4%, respetivamente.
No conjunto dos mercados europeus abrangidos pelo relatório, o Reino Unido continua a ser o maior mercado de autocarros, com 5672 matrículas (-27,2%), mas perdeu a liderança nos carregáveis, com 1727 unidades (-22,7%), ficando atrás de Itália. A quota de carregáveis é agora de 36,9% em Itália e de 30,4% no Reino Unido, enquanto os valores mais elevados pertencem à Roménia (81,8%) e aos Países Baixos (74,9%).
Contudo, no caso romeno, a elevada quota corresponde a um mercado de dimensão reduzida, com apenas 239 autocarros carregáveis matriculados nos primeiros nove meses do ano.
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