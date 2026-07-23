Câmara térmica mostra a verdade sobre o calor dos carros: a diferença é brutal

Um vídeo captado com câmaras térmicas numa autoestrada tornou-se viral nas redes sociais e mostra uma das maiores diferenças entre carros a gasolina e veículos elétricos: a quantidade de calor que libertam e a forma como esse calor é dissipado.

Partilhado na rede social X, um vídeo mostra o trânsito numa autoestrada através de uma câmara térmica.

Os carros com motor de combustão surgem com um brilho intenso, especialmente na zona do motor e do sistema de escape, refletindo as elevadas temperaturas destes componentes.

Por sua vez, os veículos elétricos apresentam uma assinatura térmica muito menos intensa. O calor continua presente, em particular no motor elétrico, na eletrónica de potência, no sistema de refrigeração e nas rodas, mas encontra-se distribuído por vários componentes e a temperaturas revelam-se muito inferiores às registadas num motor de combustão e no respetivo sistema de escape.

Apesar da curiosidade, importa ressalvar que uma câmara térmica mostra a temperatura das superfícies visíveis, não medindo diretamente toda a energia consumida ou desperdiçada por um veículo.

A que se deve a diferença detetada pelas câmaras térmicas?

A explicação está na eficiência dos dois tipos de motorização.

Num motor de combustão interna, apenas uma parte relativamente pequena da energia contida no combustível é convertida em movimento.

O restante perde-se principalmente sob a forma de calor, dissipado através do motor, do sistema de escape e do sistema de refrigeração.

Segundo dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (em inglês, EPA), apenas cerca de 14% a 30% da energia contida no combustível chega efetivamente às rodas de um automóvel convencional. A maior parte da energia restante é dissipada sob a forma de calor.

Nos veículos elétricos, por outro lado, o conjunto formado pela bateria, inversor e motor elétrico converte uma percentagem muito superior da energia armazenada em movimento, sendo significativamente mais eficiente do que um motor de combustão.

Além disso, a travagem regenerativa permite recuperar parte da energia cinética durante as desacelerações, reduzindo as perdas energéticas e aumentando a eficiência global do veículo.

Um detalhe que também ajuda a reduzir os custos

Esta maior eficiência não é apenas uma curiosidade visível nas imagens térmicas, tendo também impacto nos custos de utilização.

Como os veículos elétricos desperdiçam significativamente menos energia no sistema de propulsão, o custo por quilómetro tende a ser inferior ao de um automóvel a gasolina ou diesel, em particular quando o carregamento é feito em casa.

Mesmo recorrendo a carregadores públicos, em muitas situações o custo continua a ser competitivo face ao abastecimento de combustíveis tradicionais.

Nas redes sociais, o vídeo gerou muitas reações, com alguns utilizadores a compararem os automóveis a combustão a "aquecedores com rodas", numa referência à enorme quantidade de calor libertada por motores que funcionam através da queima de combustível.

Já tinha visto esta diferença entre carros a gasolina e elétricos através de uma câmara térmica?