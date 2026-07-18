Calor: o seu carro pode transformar-se num “forno” em menos de uma hora

Com a chegada dos dias mais quentes, basta deixar o carro estacionado ao sol durante alguns minutos para perceber que o interior se transforma rapidamente num verdadeiro forno.

Quando o veículo fica exposto ao sol, a radiação solar atravessa os vidros e aquece o tablier, os bancos, o volante e os restantes materiais do habitáculo. Estes libertam calor, mas grande parte fica retida no interior do automóvel, criando um efeito semelhante ao de uma estufa.

O resultado é uma subida muito rápida da temperatura, mesmo quando no exterior não está um calor extremo.

Até quanto pode aquecer o interior do carro?

Os valores variam consoante a intensidade do sol, a cor do veículo, a existência de sombra e a ventilação, mas, em condições normais, é possível atingir temperaturas muito elevadas.

Temperatura exterior Interior após 30 minutos Interior após 60 minutos

20 °C 35 a 40 °C 45 a 50 °C

25 °C 40 a 45 °C 50 a 55 °C

30 °C 45 a 50 °C 55 a 65 °C

35 °C 50 a 55 °C 60 a 70 °C

Além disso, algumas superfícies podem aquecer ainda mais:

Tablier : entre 70 e 90 °C

: entre 70 e 90 °C Volante : entre 60 e 80 °C

: entre 60 e 80 °C Bancos em pele: entre 70 e 85 °C

Os primeiros minutos são os mais críticos

A subida da temperatura é particularmente rápida logo após estacionar o veículo.

Após 10 minutos: aumento de cerca de 7 a 10 °C

Após 20 minutos: aumento de 15 a 20 °C

Após 30 minutos: aumento de 20 a 25 °C

Após 60 minutos: aumento superior a 30 °C, podendo ultrapassar os 40 °C em relação ao exterior.

Isto significa que, com apenas 25 °C no exterior, o habitáculo pode facilmente atingir ou ultrapassar os 50 °C ao fim de uma hora.

Mesmo uma ausência de poucos minutos pode ser suficiente para criar condições extremamente perigosas. Crianças, idosos e animais são particularmente vulneráveis ao calor, podendo sofrer rapidamente de desidratação, insolação ou golpe de calor.