Caças F-35: quatro empresas portuguesas podem vir a fabricar peças do avião

A norte-americana Lockheed Martin identificou quatro empresas nacionais para um concurso de fornecimento de duas estruturas do caça de 5.ª geração, numa altura em que decorre a disputa pelos aviões que irão substituir os F-16. A notícia foi avançada pelo Expresso.

Com a escolha do sucessor dos F-16 portugueses em aberto, as fabricantes concorrentes a posicionam-se com outras propostas de envolvimento da indústria nacional, à medida que se aproxima a entrega da proposta de revisão da Lei de Programação Militar, que deverá chegar ao Parlamento até ao final do ano.

Neste contexto, segundo avançado pelo jornal Expresso, a Lockheed Martin, fabricante do F-35, anunciou ter qualificado quatro empresas portuguesas das áreas dos compósitos e das estruturas para participarem num concurso de fornecimento de duas estruturas do caça, no qual entram ainda seis empresas estrangeiras.

Empresas por revelar

A responsável pelo International Business Development da Lockheed Martin, Lisa Herrmann, justificou a não divulgação dos nomes das empresas com a neutralidade exigida pelo processo competitivo, numa conversa com o Expresso, que visitou a fábrica dos F-35 em Fort Worth, no Texas.

O pedido de propostas deverá avançar até ao final de novembro, mas o valor do negócio não foi divulgado. A empresa afirma que este concurso não depende da compra dos F-35 por Portugal, embora o apresente como uma demonstração do que poderá vir a ser a cooperação industrial no futuro, e aponta o custo como uma das razões para procurar novos fornecedores.

Segundo a responsável, os 17 projetos já identificados em Portugal poderão gerar mais de mil postos de trabalho e um retorno de milhares de milhões de dólares, números que terão sido apresentados ao Governo português. A Finlândia, que aprovou a compra de 64 F-35 e já recebeu um exemplar, fornece desde março a fuselagem dianteira do avião, produzida na fábrica da Patria.

Tekever e o sensor Perceptor

Em paralelo, uma equipa da Tekever, empresa de sistemas não tripulados sediada em Ponte de Sôr, esteve há cerca de um mês em Fort Worth para desenvolver trabalho no sentido de um dos seus drones vir a transportar o Perceptor, um sensor de reconhecimento eletro-óptico e infravermelho estabilizado, concebido para drones de pequena dimensão e fabricado pela Lockheed Martin. Está prevista uma demonstração a um cliente comum na primavera do próximo ano.

Estados Unidos: 850 F-35 durante os próximos 10 anos

Entretanto, esta-quinta feira, a Lockheed Martin e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciaram um acordo inicial de produção e apoio para, pelo menos, 850 F-35 ao longo dos próximos 10 anos.

Conforme noticiado pela Reuters, a fabricante pretende manter a produção anual em 156 aeronaves e vai financiar, por conta própria, pelo menos sete mil milhões de dólares em iniciativas de apoio ao programa. O acordo, que abrange também encomendas internacionais, peças sobressalentes iniciais e kits de modificação, constitui um contrato de longo prazo previamente acordado.

Se for concedida autorização plurianual nos próximos meses, os termos, preços e calendários serão finalizados através de um contrato formal.

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