BYD volta a fazer história: Yangwang U9X é o primeiro carro de produção acima dos 500 km/h

A Yangwang, marca de topo da BYD, atingiu 503,17 km/h com o U9 Xtreme (U9X) numa estrada de Abu Dhabi, superando os 496,22 km/h que ela própria tinha registado em setembro de 2025 e tornando-se o primeiro automóvel de produção a ultrapassar os 500 km/h.

Depois de ter estabelecido o recorde de velocidade máxima para um automóvel de produção no ano passado, no circuito de Papenburg, na Alemanha, a Yangwang voltou a tentar e conseguiu ir mais longe. O novo valor, obtido a 1 de novembro, supera em 6,95 km/h o anterior e coloca pela primeira vez um carro de produção acima dos 500 km/h, resultado que a marca anunciou a 6 de novembro e que lhe valeu novos recordes do Guinness.

A tentativa em Abu Dhabi

A passagem decorreu na Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), na região de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, com o piloto alemão Marc Basseng, que também conduziu o carro no recorde anterior. Segundo a BYD, foram encerrados 10 km de estrada, com uma reta máxima de sete quilómetros, e o piso foi varrido e inspecionado, por se tratar de uma zona desértica utilizada por tráfego normal.

As duas passagens de 31 de outubro ficaram nos 490 km/h. Durante a noite, as equipas ajustaram o ângulo da asa traseira para gerar mais força descendente, aumentaram o amortecimento em extensão (ou rebound) para lidar com as ondulações da estrada e corrigiram as pressões dos pneus, além de afinarem a preparação para que a bateria e os motores arrancassem com temperaturas ideais. A segunda das duas passagens de 1 de novembro atingiu os 503,17 km/h.

A new world record for the YANGWANG U9 Xtreme. 503.17km/h. YANGWANG U9 Xtreme has done the impossible, surpassing 500km/h to set a new world speed record in Abu Dhabi. The fastest production car on the planet just got faster. #YANGWANG #U9Xtreme #WorldRecord https://t.co/lFtKAsEehE — BYD Europe (@BYD_Europe) November 6, 2026

Números e recordes

O U9X tem quatro motores elétricos que somam 2220 kW (cerca de 3000 cv) e a produção está limitada a 30 unidades. A marca anunciou quatro recordes do Guinness, reconhecidos pela FIA:

Carro de produção mais rápido;

Carro elétrico de produção mais rápido;

Pneu elétrico mais rápido;

Pneu de estrada mais rápido.

Full video: the Yangwang U9X public-road top-speed challenge in Abu Dhabi, start to finish. #YangwangU9X #BYD https://t.co/sQsyAk10Ul — ThinkerCar (@thinkercar) November 6, 2026

Nem tudo são rosas…

A 2 de novembro, a BYD divulgou um vídeo em que um U9X perde o controlo numa pista fechada na China e embate numa barreira, com o eixo traseiro a ser arrancado.

O acidente ocorreu durante testes preparatórios, antes do envio do carro para os Emirados, a velocidades entre 420 e 450 km/h, e, segundo a marca, o condutor não sofreu ferimentos graves, tratando-se de um episódio distinto da passagem de Abu Dhabi.

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