BYD ultrapassa as 3.200 vendas de Super Híbridos Plug-In em Portugal

A BYD ultrapassou a marca das 3.200 vendas de veículos Super Híbridos Plug-In em Portugal, pouco mais de dois anos depois de ter introduzido a tecnologia DM-i no mercado nacional.

O marco foi alcançado após o lançamento do BYD SEAL U DM-i, em julho de 2024, o primeiro modelo híbrido plug-in da marca a chegar a Portugal. Desde então, a oferta foi crescendo e a procura por este tipo de motorização tem acompanhado a tendência de eletrificação do mercado automóvel.

BYD: Quatro modelos já fazem parte da gama

Atualmente, a gama Super Híbrida Plug-In da BYD em Portugal é composta por quatro modelos: SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i, ATTO 2 DM-i e DOLPHIN G DM-i. O SEAL 6 está disponível nas versões Sedan e Touring.

O SEAL U DM-i, primeiro modelo da marca com esta tecnologia em Portugal, disponibiliza até 125 km de autonomia elétrica e uma autonomia combinada que pode chegar aos 1.125 km, dependendo da versão.

Já o SEAL 6 DM-i, disponível em formato Sedan e Touring, destaca-se por uma autonomia combinada de até 1.455 km. A autonomia elétrica chega aos 105 km no Sedan e aos 100 km na versão Touring.

No segmento dos SUV compactos, o ATTO 2 DM-i permite percorrer até 90 km em modo exclusivamente elétrico e apresenta uma autonomia total de até 1.000 km. A marca anuncia ainda um consumo combinado ponderado de 1,8 l/100 km.

O mais recente DOLPHIN G DM-i introduz na Europa a tecnologia DM 5.0. O modelo ultrapassa os 100 km de autonomia elétrica e pode alcançar até 1.040 km de autonomia combinada. A bateria de 18,3 kWh pode ser carregada dos 10% aos 80% em 26 minutos através de carregamento rápido DC até 39 kW.

Tecnologia DM-i coloca condução elétrica no centro

A tecnologia DM-i (Dual Mode Intelligent) foi desenvolvida pela BYD com uma abordagem "electric-centric". Na prática, o sistema privilegia a utilização do motor elétrico, funcionando em modo totalmente elétrico quando existe carga suficiente na bateria.

Quando a bateria fica com pouca carga, o motor de combustão entra em funcionamento, assumindo sobretudo a função de gerador. Em situações que exigem maior potência, pode também contribuir diretamente para a propulsão.

Segundo a BYD, esta gestão entre os sistemas elétrico e térmico permite combinar baixo consumo, redução de emissões e autonomia, mantendo a possibilidade de realizar muitas deslocações diárias exclusivamente em modo elétrico.

O fabricante considera que as mais de 3.200 unidades vendidas demonstram a crescente aceitação dos híbridos plug-in em Portugal, sobretudo entre consumidores que procuram condução elétrica no dia a dia sem abdicar da flexibilidade necessária para viagens longas.

A BYD afirma que continuará a reforçar a sua presença no mercado português, com uma gama cada vez mais diversificada de veículos eletrificados.