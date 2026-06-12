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BYD ultrapassa a Ford nas vendas globais e quer bater a Toyota em cinco anos

· Motores/Energia 9 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. TugAzeiteiro says:
    12 de Junho de 2026 às 10:17

    Só é pena na China um BYD custar 20 e na europa o mesmo carro custar 40…

    Responder
    • Mr. Y says:
      12 de Junho de 2026 às 10:24

      E então? Muda-te para a China 🙂

      Responder
    • B@rão Vermelho says:
      12 de Junho de 2026 às 10:58

      @TugAzeiteiro, procura no Youtube por carros tofu, e talvez compreendas o motivo dos carros na “Xina” serem mais baratos.
      E claro se o carro é feito na China para ser vendido do outro lado do mundo, alguém tem de pagar o transporte.
      Eu pessoalmente não me vejo a comprar um carro Chines, acho que é só mais uma bolha “Xinesa” quase igual a da construção de habitações, e que quando arrebentar há muita gente que vai ficar agarrada, espero estar enganado, mas sempre ouvi dizer “A melhor forma de prever o futuro é olhar ao passado”.

      Responder
  2. RGOP says:
    12 de Junho de 2026 às 10:34

    A FORD morreu, só não foi ainda informada. Hoje material americano é muito pior que o que os chineses fabricam, até porque a qualidade dos chineses foi a que os europeus exigiram quando lá foram fabricar mais barato.

    Responder
  3. Guilherme says:
    12 de Junho de 2026 às 10:58

    E só não vende mais porque os estados chupam impostos até dizer chega, basta ver um BYD Dolphin que na os Chineses na China compram por 12.000€ aqui o mesmo carro fica por 30.000€, alguém anda a mamar forte e feio…

    Responder
  4. Carlos Fernandes says:
    12 de Junho de 2026 às 11:02

    Se em 5 anos o mundo conseguir eletrifica-se, acredito que a BYD consiga ombrear a TOYOTA. Mas não esquecer que o foco do momento é aumentar a energia para centros de dados e não para automóveis. Nesse sentido acredito mais na estratégia da TOYOTA não focar num só tipo de energia e adaptar motores para o tipo de país.

    Responder
  5. Jônatas Lopes says:
    12 de Junho de 2026 às 11:16

    Se a Ford não tivesse saído do Brasil e a BYD não tivesse os incentivos do governo chinês e parceria com o governo brasileiro, não teria vendido tanto, aqui no Brasil ela descarregou (literalmente) uma tonelada de veículos de uma só vez, é o carro mais vendido por 2 anos seguidos e disparadamente (com preços bem atrativos para o consumidor brasileiro, com tecnologias que as concorrentes não ofereciam até pouco tempo atrás. Eles estão nadando de braça por aqui rsrs

    Responder

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