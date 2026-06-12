BYD ultrapassa a Ford nas vendas globais e quer bater a Toyota em cinco anos

A expansão dos veículos elétricos está a transformar a indústria automóvel. O exemplo mais claro é a BYD. Depois de desafiar e ultrapassar a Tesla na liderança do setor dos veículos plug-in, a empresa tem agora o seu maior objetivo. Tornar-se o maior fabricante de automóveis do mundo, independentemente do tipo de motor.

BYD ultrapassa Ford nas vendas globais

Para atingir este objetivo, precisa de subir no ranking global de vendas, onde já ultrapassou uma grande empresa do setor automóvel, como a Ford. Agora, tem um objetivo em mente e um prazo definido para o atingir: cinco anos para ultrapassar a Toyota e tornar-se a fabricante de automóveis mais vendida no mundo.

Os números de vendas da BYD estão a ser impulsionados por modelos como o BYD Song Ultra EV, que ultrapassou as 61.000 unidades vendidas no seu primeiro mês no país asiático . Este aumento catapultou a BYD para o sexto lugar global no ranking dos fabricantes com maior volume de vendas.

Os dados que suportam esta informação correspondem ao final de 2025, período em que a BYD entregou mais de 4,6 milhões de veículos elétricos e híbridos plug-in. Este número permitiu superar os recordes de um construtor automóvel histórico como a Ford e consolidar a posição como o sexto maior fabricantev do mundo. À frente estão a Volkswagen, a Hyundai e o seu principal alvo para os próximos cinco anos: a Toyota.

Quer bater a Toyota em cinco anos

Pelo menos é o que se pode inferir da declaração de intenções feita por Wang Chuanfu, CEO da BYD, durante a conferência anual de acionistas da marca. Nela afirmou que "a BYD tornar-se-á realmente o fabricante automóvel número um do mundo em termos de escala dentro de cinco anos". O desafio é significativo tanto em termos de tempo como da distância para atingir este objetivo.

A BYD está a avançar tecnologicamente , principalmente através das baterias dos seus veículos elétricos e híbridos plug-in, área em que se destaca a sua tecnologia 'Blade' . As esperanças da marca de se tornar o maior vendedor de automóveis do mundo em apenas cinco anos dependem desta tecnologia e da sua expansão para além da China.

Os 4,6 milhões de veículos vendidos em 2025 colocam a BYD a uma distância considerável da Toyota, que conseguiu atingir 11,3 milhões durante o mesmo período. No entanto, o crescimento demonstrado em mercados como o Brasil, o Reino Unido e a Austrália, onde ultrapassou a Tesla e a Kia, aponta para uma tendência que dá à BYD esperança de diminuir esta diferença para a gigante japonesa e as suas antecessoras.