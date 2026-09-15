BYD quer ser uma “empresa europeia” e vai apostar nos camiões

A BYD quer que a sua presença na Europa vá muito além da venda de automóveis. A fabricante chinesa prepara-se para entrar no mercado europeu de camiões pesados em 2027 e pretende, a prazo, produzi-los no continente.

A BYD quer reforçar a sua presença na Europa e já tem um novo objetivo: os camiões pesados. A fabricante chinesa prepara-se para lançar o seu primeiro modelo neste segmento em 2027, com planos para produzir localmente no futuro.

Produzir na Europa para conquistar o mercado

A estratégia foi apresentada por Stella Li, vice-presidente executiva da BYD, na feira IAA, em Hanôver. A ambição é produzir na Europa tudo o que a marca vende neste mercado.

Para conquistar as transportadoras, a BYD pretende juntar aos veículos financiamento, infraestruturas de carregamento com energia solar e uma rede de oficinas apoiada por assistência móvel.

Tarifas pressionam a aposta na produção local

Fabricar na Europa também ajudaria a reduzir a exposição a tarifas de importação. Construtores como a MAN têm pedido à União Europeia medidas para os camiões elétricos chineses semelhantes às aplicadas aos automóveis elétricos provenientes da China.

A expansão abrange ainda os ligeiros: a fábrica de Szeged, na Hungria, deverá iniciar a produção em massa em 2027.

A mensagem é clara: a BYD quer tornar-se uma "empresa europeia", nas palavras de Stella Li.