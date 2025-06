BYD processa 37 influenciadores por difamação online

A BYD afirmou que está a tomar medidas legais contra 37 contas de influenciadores e que colocou outras 126 sob monitorização interna por alegada desinformação e conteúdo prejudicial.

Através da sua conta oficial no WeChat, o Departamento Jurídico da BYD divulgou um comunicado, por via do qual deu a conhecer atualizações sobre vários processos judiciais em curso relacionados com difamação online.

Segundo a empresa, estão a ser tomadas medidas legais contra 37 contas de influenciadores e foram colocadas sob monitorização interna outras 126, devido a alegada desinformação e conteúdo prejudicial - incidentes que a marca descreveu como "organizados" ou "coordenados".

Acolhemos com agrado as críticas dos meios de comunicação social e a opinião pública, mas não toleraremos conteúdos difamatórios ou acusações falsas.

Escreveu Li Yunfei, diretor-geral do Departamento de Branding e Relações Públicas da BYD.

BYD tem recompensa para quem tiver pistas sobre conteúdos difamatórios

A par da informação, a BYD partilhou que tem em curso um programa de incentivos financeiros de longo prazo, que oferece recompensas, que variam entre os 50.000 e os cinco milhões de yuans (cerca de 6000 e 600.000 euros, respetivamente), por pistas verificadas relacionadas a suspeitas de desinformação online direcionadas à empresa.

Conforme partilhado, a BYD tem enfrentado repetidos ataques online nos últimos anos, incluindo informações falsas ou enganosas que, segundo alegou, prejudicaram a sua imagem de marca, perturbaram a ordem do mercado e afetaram negativamente o setor automóvel em geral.

De acordo com a imprensa, apesar de algumas decisões judiciais já terem validado as alegações legais da BYD, outras investigações continuam por resolver.

Entretanto, a marca já reforçou o seu compromisso contínuo em usar vias legais para responder a conteúdos difamatórios e informações falsas.