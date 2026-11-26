A BYD está em negociações exclusivas para comprar a fábrica da Ineos Automotive em Hambach, no leste de França. Se o acordo avançar, o fabricante chinês garante uma segunda linha de montagem dentro da Europa, juntando-se à unidade da Hungria. O negócio marca a primeira compra direta de uma fábrica automóvel já existente na Europa por uma marca chinesa, afastando-se da estratégia de aluguer de espaço adotada por rivais como a Leapmotor ou a Geely.

Esta unidade industrial tem história no setor automóvel europeu. Foi construída originalmente no final dos anos 90 pela Mercedes-Benz para produzir o pequeno Smart. Acabou vendida em 2020 ao grupo químico Ineos, liderado por Jim Ratcliffe. A empresa britânica investiu cerca de 540 milhões de euros para adaptar o espaço à produção do todo-o-terreno Grenadier e da pick-up Quartermaster, empregando atualmente perto de 900 trabalhadores.

Fuga às tarifas europeias e o plano “Made in Europe”

A ofensiva da BYD em solo francês responde diretamente às restrições impostas por Bruxelas. Além das taxas aduaneiras aplicadas aos veículos elétricos importados da China, a Europa avançou com limites e quotas para os híbridos chines. Prepara ainda regras mais apertadas de conteúdo local. Produzir carros em França resolve estes entraves de uma só vez. Permite à marca aceder a apoios estatais e concursos públicos no mercado europeu sem penalizações fiscais.

A fábrica de Hambach tem uma capacidade instalada que pode chegar aos 120 mil veículos por ano, embora a Ineos produza atualmente apenas cerca de 11 mil unidades anuais. Para a BYD, que já vendeu mais de 3,5 milhões de automóveis a nível global nos primeiros dez meses do ano e viu a sua quota na Europa e Reino Unido subir para 2,8%, esta margem de crescimento imediata é fundamental para responder à procura sem esperar anos pela construção de novas infraestruturas do zero.

Ineos muda-se para os EUA por causa das taxas

Do lado do vendedor, a saída de França também tem um motivo fiscal bem definido. Cerca de 70% das vendas do Ineos Grenadier e da pick-up Quartermaster têm como destino o mercado norte-americano. Exportar estes modelos a partir de França obriga a pagar tarifas de 15% nos SUV e de 25% nas pick-ups à entrada nos EUA. Isso torna a operação europeia financeiramente insustentável para o fabricante britânico, que registou prejuízos de 701 milhões de euros no último exercício.

Por essa razão, a Ineos confirmou que vai transferir toda a produção para os Estados Unidos, apontando o arranque da nova operação americana para 2028. Caso o negócio com a BYD fique fechado, as duas empresas vão partilhar as instalações de Hambach a médio prazo durante a fase de transição, garantindo que as linhas de montagem do Grenadier continuam a funcionar enquanto a nova fábrica americana não fica pronta.

O acordo ainda não tem valores revelados nem data fechada para a assinatura final, estando dependente das consultas obrigatórias com os representantes dos trabalhadores franceses. A BYD também não adiantou quais os modelos específicos que pretende fabricar em França nem quantos postos de trabalho vai manter, numa altura em que se prepara para iniciar a produção em massa na fábrica húngara de Szeged já no início de 2027.