BYD não para! Fabricante já vendeu quase um milhão de veículos de passageiros em 2025

Com o sucesso na China, a BYD foi alargando a sua pegada, chegando a mais mercados e tornando-se paulatinamente global. Indo ao encontro do crescimento que lhe temos conhecido, a fabricante chinesa já vendeu quase um milhão de veículos de passageiros, em 2025.

A BYD cessou a produção de veículos exclusivamente a combustão interna, em abril de 2022, e vende apenas veículos elétricos a bateria e veículos elétricos plug-in. A mudança parece estar a ser profícua.

Em março deste ano, a empresa vendeu 377.420 veículos elétricos, globalmente, perfazendo quase um milhão de vendas no primeiro trimestre de 2025. Daqueles, 371.419 eram automóveis de passageiros, num aumento de 15% em relação a fevereiro e 23,1% em relação ao ano passado.

No primeiro trimestre de 2025, a fabricante de automóveis vendeu 416.388 veículos elétricos a bateria de passageiros, num aumento de 39% em relação aos 300.114 no primeiro trimestre de 2024. As vendas deste tipo de carro representaram 42,2%, abaixo dos 48,1% no primeiro trimestre do ano passado.

Por sua vez, as vendas de veículos híbridos plug-in de passageiros foram de 569.710 unidades, num aumento de 76% em relação às 324.284 no primeiro trimestre de 2024. As vendas representaram 57,8%, acima dos 51,9%.

Conforme os dados divulgados, a empresa exportou um recorde de 206.084 veículos elétricos, num aumento de 111% relativamente ao primeiro trimestre de 2024.

Em março, especificamente, a BYD exportou 72.723 unidades, num aumento de quase 90% em relação aos 38.434 veículos do mesmo mês do ano passado e 8,5% em relação a fevereiro.

Com três milhões de veículos vendidos em 2023 e 4,3 milhões em 2024, prevê-se que a fabricante continue a aumentar as suas entregas: cerca de 5,5 milhões de unidades em 2025 e 6,5 milhões em 2026.

Leia também: