BYD mais caro da história acaba de ser vendido por mais de 2 milhões de euros

Um cliente pagou mais de 2.560.000 € pelo BYD Yangwang U9 Xtreme, o que o torna o veículo de produção mais caro alguma vez fabricado pela marca chinesa. A venda ocorreu durante o recente Salão Automóvel de Pequim, onde o próprio presidente Wang Chuanfu entregou oficialmente o veículo.

Mais de 2 milhões de euros por um carro elétrico

Embora a maioria dos compradores associe este fabricante a veículos elétricos acessíveis, a divisão de luxo da Yangwang pretende agitar o mercado dos hipercarros de elite. Esta é uma clara declaração de intenções contra as marcas europeias já estabelecidas. Demonstra que o fabricante asiático possui o carro de produção mais rápido em várias pistas de corridas globais.

Para justificar um preço milionário, é preciso olhar para debaixo do capot, onde se encontra uma arquitetura elétrica de 1.200 volts capaz de gerir mais de 3.000 cavalos de potência. Esta proeza técnica da BYD é suportada pelo sistema DiSus-X, uma suspensão totalmente ativa que mantém a estabilidade mesmo quando os discos de travão em carbono-cerâmica são levados ao limite.

É difícil acreditar que uma berlina elétrica de produção possa competir com os tempos por volta dos carros com motores de combustão, mas os números da pista não mentem. O U9 Xtreme registou 6:59.157 no Nürburgring, um tempo que estabelece o padrão absoluto entre os veículos elétricos produzidos em massa.

Este é o BYD mais caro da história

A exclusividade do modelo é garantida por um plano de produção que prevê a existência de apenas 30 unidades desta besta elétrica. Isto explica porque é que o preço base de 230 mil euros aumenta dez vezes quando se trata de personalização extrema. A estratégia de exclusividade da Yangwang parece estar a dar resultados. A empresa registou quase 1.000 unidades no primeiro trimestre, conseguindo um aumento de 80% em relação ao ano anterior.

Ter um catálogo que abrange desde o citadino mais barato até um desportivo de dois milhões de euros é um feito que poucas as empresas que conseguem. Este modelo detém recordes nos circuitos de Xangai e Zhuhai, consolidando o domínio tecnológico da BYD, uma empresa que já não se contenta em simplesmente vender automóveis para as deslocações diárias.

É evidente que o velho continente encara este tipo de marcos com desconfiança. Tanto mais que a diferença no desempenho dos veículos eléctricos parece aumentar a cada ano. Ainda não sabemos se veremos o U9 Xtreme nas estradas espanholas , mas a sua simples existência deixa claro que o limite de gastos para os compradores de automóveis de luxo se deslocou para outro continente.