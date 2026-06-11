BYD lança carregamento rápido de 1500kW: até 70% em apenas 5 minutos

A BYD deu mais um passo na evolução da mobilidade elétrica ao apresentar oficialmente no Reino Unido a sua nova tecnologia Flash Charging, uma solução de carregamento ultrarrápido que promete reduzir significativamente os tempos de espera dos condutores de veículos elétricos.

O lançamento decorreu na sede da marca no Reino Unido e contou com a presença de Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD, que destacou a importância desta inovação para o futuro da mobilidade elétrica.

Tecnologia baseada na nova Blade Battery

Segundo a fabricante chinesa, o sistema de carregamento rápido é suportado pela Blade Battery de segunda geração, uma evolução da tecnologia de baterias da BYD que procura aumentar a velocidade de carregamento sem comprometer a segurança ou a durabilidade.

Os primeiros utilizadores britânicos a experimentar esta tecnologia serão os proprietários do DENZA Z9GT, modelo premium da marca.

Carregamento de 10% para 70% em apenas 5 minutos:

Durante a demonstração realizada pela BYD, foram apresentados números bastante expressivos:

Carregamento de 10% para 70% em apenas 5 minutos;

Até 97% de carga em cerca de 9 minutos;

Em condições extremas de frio, a -30°C, o aumento do tempo de carregamento foi de apenas 3 minutos.

Galeria de fotos

Se estes resultados forem replicados em condições reais de utilização, poderão representar uma das maiores evoluções dos últimos anos na experiência de carregamento de veículos elétricos.

Nos últimos anos, vários fabricantes têm investido em soluções de carregamento cada vez mais rápidas, mas os números agora apresentados pela BYD colocam a empresa entre os principais protagonistas desta corrida tecnológica.

Caso a infraestrutura acompanhe a evolução das baterias e dos veículos, o carregamento de um automóvel elétrico poderá, em breve, demorar apenas alguns minutos, tornando-se praticamente tão rápido quanto uma paragem numa estação de combustível tradicional.