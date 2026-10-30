BYD já tem mais trabalhadores do que Toyota, Ford, General Motors e Tesla juntas

A chinesa BYD anunciou que conta com cerca de 1,02 milhões de funcionários, um número superior ao total de funcionários de quatro dos maiores fabricantes automóveis do mundo.

A BYD ultrapassou a barreira do milhão de trabalhadores, de acordo com os dados apresentados por Wang Chuanfu, presidente da empresa, durante a conferência anual da Sociedade Chinesa de Engenheiros Automóveis, realizada em outubro de 2026. O número ajuda a perceber a escala atingida pelo grupo e as diferenças face a outras fabricantes.

Do total de funcionários, cerca de 960 mil estão na China e aproximadamente 60 mil nas operações internacionais do grupo. Face ao final de 2025, altura em que a BYD empregava cerca de 870 mil pessoas, o aumento foi de aproximadamente 150 mil trabalhadores.

Mais do que quatro gigantes do mercado automóvel juntas

A comparação com outras fabricantes ilustra a dimensão da força de trabalho da BYD. A Toyota tinha 390.927 trabalhadores no final de março de 2026, enquanto a Ford e a General Motors terminaram 2025 com cerca de 169 mil e 156 mil funcionários, respetivamente, e a Tesla declarou 134.785 no relatório anual de 2025.

Somadas, as quatro empresas empregavam cerca de 851 mil pessoas, ou seja, menos cerca de 169 mil do que a BYD. Não obstante, importa referir que os dados dizem respeito a períodos de referência diferentes.

Veículos da BYD na linha de produção da fábrica de veículos elétricos da empresa no Brasil, em fevereiro. Crédito: Rafael Martins/Reuters, via CBC

Uma das explicações para esta diferença está na integração vertical, estratégia que leva a BYD a produzir internamente baterias, motores elétricos, semicondutores e outros componentes que outras fabricantes costumam adquirir a fornecedores externos.

Além disso, o grupo está presente noutras áreas, como a eletrónica, o armazenamento de energia e o transporte ferroviário. A BYD Electronic, que fabrica também equipamentos eletrónicos para outras marcas, tinha cerca de 165 mil trabalhadores no final de 2025.

Mais trabalhadores não significa mais vendas

Apesar da dimensão da sua força de trabalho, a BYD continua atrás da Toyota em vendas globais. Em 2025, o grupo japonês comercializou cerca de 11,3 milhões de veículos, contando com as marcas Daihatsu e Hino, enquanto a BYD vendeu cerca de 4,6 milhões de veículos elétricos e híbridos plug-in.

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