BYD está a lançar veículos eléctricos na Europa mais depressa do que qualquer outro fabricante

Tal como temos assistido, testemunhado e ensaiado, a BYD está fortíssima na Europa e os seus carros têm recebido um ótimo feedback do mercado. Nesse sentido, a marca chinesa não tem olhado a meios e consegue inundar o mercado europeu com mais carros elétricos que qualquer outra marca. Aliás, já ultrapassou a Tesla no Reino Unido e na Europa, mas isto pode ser apenas o começo.

BYD lança novos veículos mais rápido do que qualquer outro fabricante

A BYD aposta tudo na Europa com novos VEs e PHEVs. A gigante foi o centro das atenções no início deste mês depois de lançar o seu VE mais acessível na Europa até à data.

O Dolphin Surf, uma versão rebatizada do Seagull EV vendido na China, custa a partir de apenas ¥75.800 no país de origem (cerca de 6.825 euros) e cerca de 20 mil euros em Portugal.

Este carro irá competir com elétricos de nível básico, como o Dacia Spring ou Citroen eC3 em Portugal.

Embora a BYD seja mais conhecida pelos seus veículos elétricos de baixo custo, como o Seagull, que, como vimos, começa abaixo dos 10.000 euros na China, o gigante automóvel está a expandir-se rapidamente para novos segmentos.

Denza e Yangwang são o luxo chinês no mercado automóvel

A BYD vende veículos de luxo sob as marcas Denza e Yangwang. A Denza é a resposta da BYD à Porsche e a outras marcas de luxo alemãs. Entretanto, Yangwang é uma marca ultraluxuosa que servirá de farol tecnológico da BYD.

De acordo com Alfredo Altavilla, gestor italiano atualmente a atuar como Assessore Especial para a Europa da BYD, para a fabricante chinesa de veículos elétricos, isto pode ser apenas o começo.

Vamos reunir-nos novamente após as férias de verão para outra revelação importante e, até ao final do ano, haverá outras.

Afirmou o conselheiro especial da BYD para a Europa.

A BYD deverá iniciar a produção na sua nova fábrica na Hungria até ao final do ano, permitindo à empresa personalizar os veículos para os compradores da região.

Aliás, um sinal forte desta aposta na Europa pode ser notada no anúncio da BYD, nesta segunda-feira.

Segundo referem, o seu porta-veículos “Xi'an” está carregado e pronto para ser enviado para o Reino Unido, Itália, Espanha, Bélgica e outros países, transportando cerca de 7.000 elétricos e híbridos (PHEV).

Abril "carros mil" para a BYD

As vendas, contudo, são o indicador que nos diz da saúde da estratégia de vendas. Naquele que foi considerado um “momento decisivo”, a BYD registou mais veículos na Europa do que a Tesla pela primeira vez em abril.

Em Portugal, a BYD tornou-se uma das líderes no mercado de carros 100% elétricos em 2025, começando o ano no 3.º lugar e alcançando o 1.º lugar em maio, com 1 793 unidades vendidas até essa data e um crescimento superior a 150%.

Com a chegada do Dolphin Surf, a produção local prevista para o final deste ano e vários novos modelos a caminho, a BYD está a lançar as bases para conquistar a sua quota do mercado automóvel europeu.

De acordo com as previsões da S&P Global Mobility, espera-se que a BYD mais do que duplique as suas vendas na Europa este ano, com cerca de 186.000 veículos vendidos. Até 2029, as vendas da BYD poderão duplicar novamente para cerca de 400.000. Entre as suas fábricas na Hungria e na Turquia, espera-se que o líder chinês dos veículos elétricos tenha uma capacidade combinada de 500 000 unidades.