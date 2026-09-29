BYD Dolphin Surf vai crescer: o que se sabe sobre a segunda geração

O elétrico mais acessível da BYD em Portugal prepara-se para uma nova geração, mais comprida e com capacidade para cinco ocupantes, segundo os registos divulgados na China, onde a marca prevê o lançamento até ao final do ano.

O Dolphin Surf, vendido na China como Seagull, tem sido uma das portas de entrada da BYD nos elétricos acessíveis. Contudo, a segunda geração, que tem sido mencionada como Big ou Great Seagull, deverá alterar esse posicionamento.

Os primeiros esboços foram publicados na rede social Weibo por Zhang Zhuo, responsável pela gama Ocean, e mostram uma evolução do desenho atual, embora o nome que o modelo terá na Europa e a data de chegada a este mercado ainda não tenham sido confirmados.

Mais espaço e um lugar extra

De acordo com o registo apresentado às autoridades chinesas, em julho, o novo modelo terá 4,205 metros de comprimento, 1,81 metros de largura e 1,57 metros de altura, com uma distância entre eixos de 2,65 metros.

Em relação ao Dolphin Surf vendido em Portugal, que mede 3,99 metros e tem 2,50 metros entre eixos, isto representa mais de 20 centímetros de comprimento e 15 centímetros de distância entre eixos, o que deverá resultar num habitáculo mais espaçoso e na passagem de quatro para cinco lugares.

A capacidade da bagageira não foi divulgada, sendo que o modelo atual oferece 308 litros, que sobem para 1037 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Motor de 95 kW e duas baterias

O registo indica um motor elétrico de 95 kW, equivalente a 129 cv, e duas baterias LFP de 30 kWh e 39,2 kWh, com autonomias de 320 e 420 km no ciclo chinês CLTC, que é mais otimista do que o WLTP usado na Europa e por isso não permite comparações diretas.

Segundo a Autohome, o motor passa para o eixo traseiro, o que tornaria o modelo um tração traseira e libertaria espaço para uma bagageira frontal, mas a BYD não confirmou esta configuração.

O carro foi também fotografado com um sensor LiDAR no tejadilho, o que aponta para um sistema de assistência à condução mais avançado, e há expectativas de que possa vir a usar o carregamento ultrarrápido Flash Charging, embora a marca ainda não tenha divulgado tempos, potências nem a tensão do sistema.

O que muda face ao modelo vendido em Portugal

O Dolphin Surf comercializado em Portugal está disponível em três versões:

A versão Active (base) combina a bateria de 30 kWh com um motor de 65 kW para uma aceleração dos 0-100 km/h de 11,1 segundos.

combina a bateria de 30 kWh com um motor de 65 kW para uma aceleração dos 0-100 km/h de 11,1 segundos. A versão Boost (maior autonomia) apresenta o mesmo motor, mas a Blade Battery de 43,2 kWh (0-100 km/h em 12,1 segundos).

apresenta o mesmo motor, mas a Blade Battery de 43,2 kWh (0-100 km/h em 12,1 segundos). A versão Comfort (topo de gama) combina a bateria de maior capacidade com o motor mais potente da sua classe (115 kW/220 Nm), reduzindo o tempo de aceleração dos 0- 100km/h para 9,1 segundos.

Se a nova geração chegar à Europa com as especificações agora conhecidas, o motor de 129 cv ficaria acima das versões de 88 cv (Active e Boost) e abaixo da Comfort, enquanto a bateria de 30 kWh igualaria a da Active e a de 39,2 kWh ficaria abaixo da de 43,2 kWh, embora uma maior eficiência possa compensar parte da diferença.

Ainda assim, importa considerar que a BYD costuma adaptar os modelos ao mercado europeu, pelo que as características finais podem ser diferentes.

Leia também: