BYD demonstra a capacidade do carregamento ultrarrápido no meio do deserto

A BYD demonstrou a sua tecnologia de carregamento ultrarrápido num dos ambientes mais hostis do mundo: o deserto de Tengger, na Mongólia Interior. Mesmo ali, a bateria carregou em nove minutos.

A BYD continua a surpreender no segmento dos veículos elétricos, desta vez com uma demonstração que abalará ceticismos.

Em pleno deserto de Tengger, na região de Alxa, Mongólia Interior, a fabricante instalou um posto de carregamento rápido num local denominado "Sha15", um ponto remoto, sem infraestrutura urbana, exposto à areia, ao vento e a condições ambientais extremas.

O objetivo era provar que a sua tecnologia Flash Charging funciona mesmo onde mais ninguém chega.

Bateria cheia em nove minutos

Durante o teste, a BYD utilizou um Fangchengbao Tai 3 para demonstrar as capacidades de carregamento em condições desérticas.

Os resultados reportados pela equipa no local, citados pela CarNewsChina (via portal Autohome), foram impressionantes:

Carga rápida em apenas cinco minutos ;

; Bateria completamente carregada em nove minutos.

Estes valores vão ao encontro da promessa oficial da BYD para a sua tecnologia Flash Charging, que diz carregar a bateria de 10% a 70% em cinco minutos, e de 10% a 97% em nove minutos.

Importa saber que a BYD não detalhou as condições padronizadas do teste no deserto, e que o desempenho real pode variar consoante a compatibilidade do veículo, o estado da bateria e os fatores ambientais.

De zero a quase seis mil postos em tempo recorde

A demonstração no deserto surge num momento de expansão acelerada da rede Flash Charging da BYD, na China.

A empresa anunciou ter atingido os 5000 postos de carregamento rápido no início de abril de 2026, apenas 27 dias após o lançamento do programa. Agora, o total da rede foi confirmado em 5715 estações a nível nacional.

O objetivo final é ainda mais ambicioso: a estratégia "Flash Charge China" aponta para 20.000 estações operacionais até ao final de 2026, com a rede a incluir instalações do tipo "Station-in-Station", que adicionam terminais de 1500 kW a postos de carregamento público já existentes, e estações dedicadas em áreas de serviço de autoestrada.

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