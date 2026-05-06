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BYD demonstra a capacidade do carregamento ultrarrápido no meio do deserto

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Fusion says:
    6 de Maio de 2026 às 14:31

    Sempre fui crítico da China, pelo menos há uns anos atrás, quando começaram a copiar tudo o que o Ocidente fazia e pelas políticas internas deles.

    Ao longo dos anos fui mudando a minha forma de pensar.
    Enquanto nós (Ocidente) estamos preocupados com guerrinhas, conflitos, egos, divisão, extremização política, taxas, burocracias e as mil outras coisas a que damos prioridade, do outro lado temos uma sociedade a avançar, a evoluir e a dar o próximo passo.

    Well done, China. Um exemplo de quais deviam ser as verdadeiras prioridades.

    Responder

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