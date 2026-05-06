BYD demonstra a capacidade do carregamento ultrarrápido no meio do deserto
A BYD demonstrou a sua tecnologia de carregamento ultrarrápido num dos ambientes mais hostis do mundo: o deserto de Tengger, na Mongólia Interior. Mesmo ali, a bateria carregou em nove minutos.
A BYD continua a surpreender no segmento dos veículos elétricos, desta vez com uma demonstração que abalará ceticismos.
Em pleno deserto de Tengger, na região de Alxa, Mongólia Interior, a fabricante instalou um posto de carregamento rápido num local denominado "Sha15", um ponto remoto, sem infraestrutura urbana, exposto à areia, ao vento e a condições ambientais extremas.
O objetivo era provar que a sua tecnologia Flash Charging funciona mesmo onde mais ninguém chega.
EV charging in the middle of a DESERT?! 🏜️⚡ BYD just set up a Flash Charging Station in the Tengger Desert in Alxa League, Inner Mongolia, northwest China! 🤯 Even crazier? A recent field test saw the Fangchengbao Titanium 3 charge from 10% to 97% in just 9 MINUTES! ⏱️
Video… pic.twitter.com/swodv4cYBy
— Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) May 5, 2026
Bateria cheia em nove minutos
Durante o teste, a BYD utilizou um Fangchengbao Tai 3 para demonstrar as capacidades de carregamento em condições desérticas.
Os resultados reportados pela equipa no local, citados pela CarNewsChina (via portal Autohome), foram impressionantes:
- Carga rápida em apenas cinco minutos;
- Bateria completamente carregada em nove minutos.
Estes valores vão ao encontro da promessa oficial da BYD para a sua tecnologia Flash Charging, que diz carregar a bateria de 10% a 70% em cinco minutos, e de 10% a 97% em nove minutos.
Importa saber que a BYD não detalhou as condições padronizadas do teste no deserto, e que o desempenho real pode variar consoante a compatibilidade do veículo, o estado da bateria e os fatores ambientais.
De zero a quase seis mil postos em tempo recorde
A demonstração no deserto surge num momento de expansão acelerada da rede Flash Charging da BYD, na China.
A empresa anunciou ter atingido os 5000 postos de carregamento rápido no início de abril de 2026, apenas 27 dias após o lançamento do programa. Agora, o total da rede foi confirmado em 5715 estações a nível nacional.
O objetivo final é ainda mais ambicioso: a estratégia "Flash Charge China" aponta para 20.000 estações operacionais até ao final de 2026, com a rede a incluir instalações do tipo "Station-in-Station", que adicionam terminais de 1500 kW a postos de carregamento público já existentes, e estações dedicadas em áreas de serviço de autoestrada.
Leia também:
Imagem: CarNewsChina
Neste artigo: BYD, carregamento ultrarrápido
Sempre fui crítico da China, pelo menos há uns anos atrás, quando começaram a copiar tudo o que o Ocidente fazia e pelas políticas internas deles.
Ao longo dos anos fui mudando a minha forma de pensar.
Enquanto nós (Ocidente) estamos preocupados com guerrinhas, conflitos, egos, divisão, extremização política, taxas, burocracias e as mil outras coisas a que damos prioridade, do outro lado temos uma sociedade a avançar, a evoluir e a dar o próximo passo.
Well done, China. Um exemplo de quais deviam ser as verdadeiras prioridades.