BYD instala carregamento ultrarrápido com energia solar, baterias e robô autónomo

Imagine chegar a uma estação de carregamento no meio do deserto, sair do carro e deixá-lo tratar de tudo. O automóvel estaciona, um braço robótico liga o cabo e, em poucos minutos, a bateria recupera grande parte da autonomia. Parece uma visão do futuro, mas é precisamente isso que a BYD está a demonstrar em Abu Dhabi.

A BYD apresentou no deserto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, uma estação que combina energia solar, armazenamento em baterias, carregamento ultrarrápido FLASH e um braço robótico que liga automaticamente o veículo.

Mais do que demonstrar a velocidade de carregamento, a fabricante chinesa pretende provar que esta tecnologia pode funcionar em ambientes extremos e em locais com acesso limitado à rede elétrica.

Carregar um elétrico em cinco minutos já não é ficção científica

O elemento central desta infraestrutura é a tecnologia FLASH Charging, desenvolvida pela BYD para trabalhar com a segunda geração das baterias Blade.

Segundo os valores anunciados pelo fabricante, um veículo compatível consegue recuperar energia a uma velocidade impressionante:

Dos 10% aos 70% em apenas cinco minutos.

Dos 10% aos 97% em aproximadamente nove minutos.

Potência máxima de 1.500 kW, equivalente a 1,5 megawatts, através de um único conector.

Para colocar estes valores em perspetiva, a potência máxima anunciada é dez vezes superior à de um carregador rápido de 150 kW.

Contudo, importa esclarecer que estes números correspondem às capacidades anunciadas para o sistema FLASH com baterias compatíveis. A BYD não divulgou a potência efetivamente atingida nesta instalação específica de Abu Dhabi.

Além disso, um automóvel elétrico convencional não consegue necessariamente aproveitar os 1.500 kW disponíveis. A velocidade depende da arquitetura elétrica, da bateria e das condições de carregamento.

Baterias são o segredo do carregamento

Disponibilizar 1,5 MW de potência exige uma infraestrutura elétrica robusta. Para contornar esta dificuldade, a BYD utiliza a arquitetura SSC (Solar, Storage and Charging), que combina painéis solares com baterias estacionárias.

Durante o dia, a energia solar é armazenada e posteriormente utilizada para alimentar os carregadores ultrarrápidos, reduzindo a potência exigida à rede elétrica.

Esta solução permite instalar carregadores de elevada potência em locais com infraestruturas elétricas limitadas. Contudo, a autonomia energética depende da capacidade de armazenamento, da produção solar e do número de veículos atendidos.

Um braço robótico que dispensa o condutor de ligar o cabo

Outra particularidade da demonstração é a automatização do processo. Um braço robótico equipado com câmaras e sensores identifica a localização da tomada do automóvel, posiciona o conector e estabelece a ligação necessária para iniciar o carregamento.

A tecnologia pode ser combinada com estacionamento automático, permitindo que um veículo compatível encontre o seu lugar e seja ligado sem intervenção manual.

É uma solução particularmente interessante para parques de estacionamento, centros comerciais e futuras infraestruturas de mobilidade autónoma.

Num ambiente como o deserto de Abu Dhabi, onde as temperaturas podem ultrapassar os 40 °C, dispensar o condutor de manipular cabos também representa uma vantagem prática.

E quando chega esta tecnologia a Portugal?

A BYD já está a expandir a sua rede FLASH para fora da China. A empresa apontou para uma rede de 6.000 estações nos mercados internacionais até 2027, com cerca de 3.000 previstas para a Europa.

Em Portugal, têm sido referidos planos para aproximadamente 50 pontos de carregamento desta tecnologia. Contudo, ainda não existe um calendário público suficientemente detalhado que permita confirmar as localizações e datas de entrada em funcionamento.

O que a BYD está a apresentar no deserto vai, portanto, muito além de um carregador particularmente potente. A verdadeira inovação está na integração entre produção renovável, armazenamento, automatização e carregamento de elevada potência.