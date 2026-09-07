“Buzinão” na Ponte 25 de Abril contra aumento histórico do preço dos combustíveis

Perante uma das maiores subidas de sempre no preço dos combustíveis em Portugal, a Ponte 25 de Abril foi palco do descontentamento dos condutores, que se fez ouvir logo pela manhã.

O dia de hoje marcou o regresso à rotina para muitos portugueses, entre trabalho e aulas. A par disso, esta segunda-feira trouxe uma das maiores subidas de sempre no preço dos combustíveis.

Neste contexto, pelas 8h da manhã de hoje, os condutores que atravessavam a Ponte 25 de Abril juntaram-se num "buzinão", que procurou expressar descontentamento.

Os números da subida

A partir de hoje, os preços nos postos de abastecimento dispararam, mesmo tendo em conta o desconto do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) aplicado.

Recorde-se que, na última sexta-feira, o Governo tinha anunciado um reforço deste desconto, na ordem dos três cêntimos por litro, numa tentativa de travar a escalada recorde nos preços.

Ainda assim, o gasóleo pode atingir os 2,17 euros por litro, enquanto a gasolina pode ir até aos 2,12 euros.

Comparando com a semana anterior, o aumento ultrapassa os 10 cêntimos no gasóleo e os oito cêntimos na gasolina, uma das subidas mais acentuadas desde o início do conflito no Médio Oriente.

Importa lembrar que, em Portugal, não existe um preço nacional fixo, pelo que cada posto de abastecimento define os seus próprios valores, gerando diferenças relevantes entre postos.

Corrida aos postos de combustível no fim de semana

A antecipação da subida já se tinha feito sentir no domingo, com uma verdadeira corrida aos postos de abastecimento por todo o país.

Houve condutores que percorreram vários municípios à procura de preços mais baixos, e outros que optaram por atravessar a fronteira para Espanha, onde os combustíveis costumam ser mais económicos.