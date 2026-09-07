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“Buzinão” na Ponte 25 de Abril contra aumento histórico do preço dos combustíveis

· Motores/Energia 53 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Toni da Adega says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:12

    A malta dos EV não participam, sempre que utilizam a buzina perdem 25km de autonomia

    Responder
    • Vítor M. says:
      7 de Setembro de 2026 às 12:28

      Hehehehehe esses nem querem buzinar, estão a sorrir, andam mais devagar e gastam menos e ainda se riem dos que atestam o carro em 5 minutos 😀

      Responder
      • JL says:
        7 de Setembro de 2026 às 12:52

        5 minutos ? ontem fizeram-me estar 10 minutos parado numa fila devido a eles.

        Responder
      • Luis Silva says:
        7 de Setembro de 2026 às 14:25

        Ri-te enquanto podes, quero ver quando a carga elevadissima de impostos transitar para os electricos…

        Responder
        • Vítor M. says:
          7 de Setembro de 2026 às 15:39

          Eu não me rio, de todo, deste assalto aos bolsos, até porque tenho também dois térmicos (ainda). Rio-me, sim da argumentação de alguns sobre o facto de acharem que um elétrico não é opção porque tem de estar 20 ou 30 minutos a carregar… Mas o que tenho visto desde 2022 são esses proprietários dos elétricos a passar ao lado da enorme inflação nos preços dos combustíveis fósseis, que tem dado cabo do bolso dos europeus (e dos portugueses, sobretudo). Das dificuldades eu não me rio; elas são transversais a todos. Infelizmente, pagamos todos, até os que andam de elétrico, pois nada disso está dissociado do consumo.

          Agora, não me parece que os elétricos, nos próximos 10 anos, possam ser opção para o estado ir buscar impostos, era o matar de uma indústria automotiva frágil, que paga salários com dificuldades atualmente e ainda instável, sem hipótese de voltar ao estado anterior, o pré-eletrificação.

          Essa carga elevadíssima seria sobre o quê? O kW doméstico? Sobre os lucros dos operadores que fazem já milhões com preços pornográficos do kWh vendido por esse país fora (e por essa Europa fora)? Eu acredito que os elétrico vão passar a pagar alguma coisa, UIC, eventualmente, irão passar a pagar algo que possa ajudar. na perda de receita que o estado arrecada dos térmicos, mas não irá ser nada como vemos agora nos automóveis e transportes pesados atualmente.

          Há uma empresa que percebeu bem isso: a Tesla. Os carros elétricos são a sua face mais visível, mas a aposta vai muito além dos veículos: baterias, armazenamento de energia e uma rede de carregamento. Agora pensemos no que isso representa 😉

          Responder
      • Realista says:
        7 de Setembro de 2026 às 15:07

        Com as filas que estavam ontem em todas as bombas, conta com 30 minutos mais o tempo da viagem na melhor das hipóteses…

        Responder
        • Vítor M. says:
          7 de Setembro de 2026 às 15:55

          Como tenho acompanhado este mercado dos elétricos desde 2022, junto com as marcas, quer dentro, como fora de portas, vejo-os preocupados e com razão. Esta instabilidade, em cima dos investimentos de milhões que estão constantemente a fazer, não abona para a paz dentro das empresas e para a um olhar para o futuro póximo com prosperidade.

          E não podemos esquecer que o setor automóvel é responsável por 13,6 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos na União Europeia, cerca de 7% do emprego total. As principais marcas já investiram na transição para o fabrico de veículos elétricos e eletrificados. São investimentos avultados, cuja amortização poderá prolongar-se por muitos anos.

          Portanto, esta situação que vivemos hoje tem de ser contrariada. Não podemos ficar nas mãos dos barões do petróleo. Nem nas mãos das taxas de carbono sobre os combustíveis da UE. E muito menos desses loucos que fazem guerra para se divertir… o mundo está estúpido.

          Responder
    • Rui says:
      7 de Setembro de 2026 às 13:01

      Com este transito ainda ganho autonomia é uma maravilha

      Responder
    • dffrf says:
      7 de Setembro de 2026 às 14:51

      eu com bicicletas e transportes portes públicos, não esperei por nenhuns…

      Responder
    • utherzzao2 says:
      7 de Setembro de 2026 às 15:42

      Haha! É tão verdade!

      E nem usa AC neste tempo quente senão perdem mais 30% de autonomia.

      Responder
  2. 0.12€ kWh says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:19

    Buzinem à vontade, vão ter de atestar novamente eventualmente.

    Responder
  3. JP says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:20

    É o desespero. O que tem a Brisa a ver com os aumentos? Buzinar com sentido seria nas bombas de gasolina…

    Responder
  4. JL says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:20

    Não entendo o que a malta que trabalha na ponte tem a ver com este assunto, se fossem fazer “buzinões” para a frente das galp’s, bp´s, repsol´s e outras ainda vá.

    Já agora, o governo tem descido os impostos sobre os combustíveis ao longo dos últimos anos.

    Imagem retirada de um grupo de luta pelos preços mais baixos, com fontes, no entanto não meteram o gráfico da queda dos impostos ao longo dos anos, e ainda referem “O estado continua a arrecadar cerca de 1 euro por litro”.

    https ://ibb.co/HTzfV81D

    Responder
  5. Rui says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:28

    Graças a deus já não meto gasolina

    Responder
  6. JCS says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:35

    Comprei o meu model 3 em 2019. Em 7 anos paguei zero de combustível.

    Responder
  7. PGomes says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:40

    Enquanto o Trump não resolver a borrada que ele fez no estreito de Ormuz, isto não vai melhorar muito.
    Tendo em conta que ele e a administração dele são extremamente incompetentes, vão demorar meses, ou anos até isso acontecer.
    Para piorar a situação, as petroliferous estão a bater recordes, especialmente as americanas, por isso há um incentivo em pagar a certos politicos para manter a situação como está.

    Responder
  8. B@rão Vermelho says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:44

    Agora é com os combustíveis, quando os VE forem a parte “dominante” vai ser a energia elétrica, e vamos sempre andar a buzinar.
    Este pessoal está a buzinar e por de baixo deles está a passar um comboio, que no pior dos casos custa 40€ mês.

    Responder
    • JL says:
      7 de Setembro de 2026 às 12:53

      Os meus painéis ficaram tristes.

      Responder
    • Rui says:
      7 de Setembro de 2026 às 13:04

      Já tenho paineis, estou so a espera desse momento para ver se ganho uma desculpa para meter baterias e mandar a edp xuxar na 5º pata do cavalo

      Responder
      • JL says:
        7 de Setembro de 2026 às 13:21

        Com carro eléctrico, e até mesmo sem ele, é difícil mandar a EDP ou outra embora, a produção de inverno é muito menor, e isso complica as contas.

        Eu tenho bateria há mais de 6 anos, primavera, verão e outono, tudo ok, mas dezembro e janeiro são complicados, ou tem de ter um sistema muito sobre dimensionado, ou então não consegue.

        Eu fiz o seguinte, passei para a potência contratada mais baixa que existe, e acabo por ter um backup da rede, que se fizermos bem as contas acaba por ser dos mais baratos.

        Responder
        • Zé Fonseca A. says:
          7 de Setembro de 2026 às 13:46

          Tens muito vento nas Caldas, hoje em dia com turbinas verticais praticamente silenciosas até num telhado podes meter uma turbina.
          O valor não é nada de especial, já deixei aqui há tempos a empresa espanhola onde comprei e que me instalou

          Responder
          • B@rão Vermelho says:
            7 de Setembro de 2026 às 15:23

            Podes partilhar novamente?
            Aqui a minha zona também é bem ventosa dava jeito uma coisa dessas, assim já dormia de consciência tranquila pelo Ac estar a trabalhar a noite toda. 🙂 🙂 🙂

          • JL says:
            7 de Setembro de 2026 às 15:33

            Não é bem assim, já tive uma pequena turbina e não tenho vento continuo para produzir o suficiente.

          • B@rão Vermelho says:
            7 de Setembro de 2026 às 15:55

            Na minha zona, o que não falta é vento e gostava de ver opções para juntar aos paneis, se os preços forem parecidos a baterias opto antes por bateria.

    • Realista says:
      7 de Setembro de 2026 às 14:45

      Dificilmente vão ser a parte “dominante” enquanto tivermos a tipologia de dormitórios ao redor das grandes cidades (e em muitos bairros antigos dentro delas), onde já é uma sorte arranjar-se um lugar para estacionar a uma distância minimamente decente, quanto mais conseguir-se carregar as baterias.

      Responder
  9. Max says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:45

    “El precio medio de la gasolina en toda España [hoy, 7 de septiembre] se sitúa en 1,822 euros/litro, 0,001 por encima del precio que el día anterior. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.
    En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,805 euros/litro” (em 1 de setembro foi aplicado um desconto de 20 cêntimos no IEH/ISP no gasóleo que teve o efeito baixar o preço, que ficou inferior do da gasolina).
    Tem interesse ver a evolução dos preços dos combustíveis em Espanha, não só para comparar a diferença com Portugal, mas também para observar a evolução de junho até agora: a subida do preço a 1 de julho deveu-se ao fim das medidas temporárias, como a redução do IVA para 10%), mas a partir daí verifica-se uma subida acentuada (quebrada a 1 de setembro no gasóleo) – por causa da subida das cotações internacionais, em resultado do estrangulamento da navegação no estreito de Ormuz.
    O buzinão na Ponte faz-se me lembrar uma pessoa que o carro foi abaixo na Calçada da Estrela. Atrás dela um taxista não parava de buzinar. Ela saiu do carro e disse-lhe; “O Senhor importa-se de ir por o meu carro a trabalhar enquanto eu fico aqui no seu a buzinar?” (sic).
    https: //www.elperiodico.com/es/economia/20260907/precio-gasolina-diesel-hoy-7-septiembre-dv-134020825

    Responder
    • Max says:
      7 de Setembro de 2026 às 13:43

      “Guerra já gerou sobrecusto de €1,3 mil milhões nos combustíveis em Portugal
      Nos seis meses após o início da guerra no Irão a fatura nacional do gasóleo, o combustível dominante nas estradas portuguesas, encareceu 22% face ao ano passado, enquanto o custo da gasolina subiu 17%. E esta semana há novo disparo dos preços” (Expresso, 07/09/2026)
      – Vale mais ir fazer o buzinão frente à representação de Trump em Portugal.
      – Depois podem ir buzinar para São Bento a exigir impostos sobre os combustíveis iguais aos de Espanha – os preços sobem , mas menos: em Espanha a gasolina subiu 0,347 €/L (23,5%) – mas está a 1,822 €/L, menos 30 cêntimos que os falados 2,12 €/L referidos no post.

      Responder
  10. B@rão Vermelho says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:49

    Não sei se ajudava ou não, mas quem tem passe de comboio devia ter direito a estacionamento incluído no preço do passe junto as estações, talvez assim ajuda-se a combater o uso de transporte pessoal.
    Tinha de validar o passe na entrada do estacionamento e depois com as entradas nas estações, utilizou o passe não paga se só utiliza-se o parque para estacionar e não usava o transporte publico pagava o parque e mais caro.

    Responder
  11. Orelhas says:
    7 de Setembro de 2026 às 12:59

    Uufa, ainda bem que andou alguém a buzinar, está resolvido o problema… São as buzinas para os combustíveis e o Guterres quando diz que não pode haver guerras.. O mundo até treme com esses actos xD

    Responder
  12. Toni da Adega says:
    7 de Setembro de 2026 às 13:18

    Enquanto isso incentivos á instalação de painéis solares está a dar frutos, tantas habitacoes instalararam paineis, que certos países possuem excesso de electricidade, a continuar assim vão começar a pagar para se carregar os veiculos 😀

    https ://www.bbc.co.uk/news/articles/c9d44ld97dyo
    https ://eandt.theiet.org/2026/04/14/uk-households-may-be-paid-use-more-electricity-summer
    https ://www.euronews.com/2026/04/15/this-european-country-is-promising-bargain-energy-on-sunny-days-to-use-up-excess-solar-pow
    https ://www.theguardian.com/environment/2026/apr/14/uk-households-power-renewables-soar
    https ://www.gov.uk/government/news/new-proposals-to-cut-bills-with-community-batteries

    Pagar 0 ou até receber para carregar um Elektro, não consigo pensar em pior escolha. Petróleo é a única escolha racional

    Responder
  13. FF says:
    7 de Setembro de 2026 às 13:40

    Buzinar !!!! Não resolve, mas uma manhã com as viaturas paradas nas portagens e outras via, todos em umissimo, já faria pensar a muito albatróz da politica pensar. O Opovo em quem mais ordena. Fica a deixa.

    Responder
    • Realista says:
      7 de Setembro de 2026 às 15:03

      Claro que fica.
      É como o buzinão na ponte 25 de Abril, em Lisboa, em 1994, a reclamar das portagens na mesma. Na altura um abatroz da política, Guterres, veio para as televisões dizer que se fosse 1º ministro que acabava com as portagens na ponte.
      Depois foi 1º ministro e….?

      Responder
  14. David Guerreiro says:
    7 de Setembro de 2026 às 14:04

    Não se esqueçam de buzinar também na porta das sedes do Chega e do PS que andam a aprovar leis para aumentar a despesa corrente do Estado.. E já agora na porta da sede do PSD que se lembrou de estoirar dinheiro do contribuinte a comprar parte da REN.

    Responder
  15. David Guerreiro says:
    7 de Setembro de 2026 às 14:07

    Há falta de gasolina e especialmente gasóleo nos mercados. O consumo dos mesmos subiu, estavam à espera que o preço baixasse? O preço do barril de petróleo é uma coisa, o preço dos refinados é outra, que eu saiba os carros não funcionam com crude. Agradeçam ao senhor Putin pela guerra, e ao Sr Trump pela guerra, em locais que eram grandes produtores de gasóleo.

    Responder
  16. Gringo Bandido says:
    7 de Setembro de 2026 às 14:28

    Buzinões para começar mas façam como a França, peguem fogo a alguma coisa, metam um poster do trump no fogo para enviar a mensagem certa!

    Responder
  17. Bruno Gonçalves says:
    7 de Setembro de 2026 às 14:37

    Para terem melhores ordenados e qualidade de vida não buzinam, o que importa é andar de carro

    Responder
  18. André Campos says:
    7 de Setembro de 2026 às 15:14

    Podiam era protestar contra as portagems nas pontes sobre o Tejo. Pontes mais que pagas e no Porto existem várias pontes sem nenhuma portagem.
    Planos do governo: A Lusoponte constroi a 3ª e 4ª travessia com apoios públicos e continua alegremente a aumentar os valores das portagens nos próximos 25 anos.

    Responder
  19. utherzzao3 says:
    7 de Setembro de 2026 às 15:43

    Meti 50€ na mesma! Gasolina é VIDA!

    Responder

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