Bruxelas vai proibir trotinetes elétricas partilhadas a partir de 2027

As trotinetes elétricas partilhadas tornaram-se uma presença habitual em muitas cidades europeias, sendo vistas como uma alternativa rápida e sustentável para pequenos percursos urbanos. Mas vai haver novidades impostas por Bruxelas.

Bruxelas anunciou que vai retirar das ruas todas as trotinetes elétricas de aluguer a partir de janeiro de 2027. A decisão surge após vários anos de críticas relacionadas com a segurança, o estacionamento indevido e o aumento do número de acidentes envolvendo este tipo de veículos.

Segundo as autoridades da Região de Bruxelas-Capital , as licenças dos dois últimos operadores de trotinetes partilhadas ainda presentes na cidade, Bolt e Dott, terminam no final de 2026 e não serão renovadas. A partir daí, apenas bicicletas partilhadas, incluindo modelos elétricos, continuarão disponíveis para aluguer.

Trotinetes: Acidentes aumentaram significativamente

Os números ajudam a explicar a decisão. Dados regionais indicam que, só em 2025, foram registados 666 feridos em acidentes com trotinetes elétricas, representando um aumento de 26% face ao ano anterior.

Especialistas referem ainda que o próprio desenho destes veículos contribui para a gravidade das lesões, sendo frequentes os traumatismos na cabeça e no rosto em caso de queda.

Além dos acidentes, Bruxelas tem enfrentado problemas relacionados com trotinetes abandonadas nos passeios, dificultando a circulação de peões, pessoas com mobilidade reduzida e idosos.

Outro dos argumentos apresentados pelas autoridades prende-se com a utilização destas trotinetes por grupos ligados ao tráfico de droga e à criminalidade organizada. O governo regional refere que estes veículos estiveram associados a 25 tiroteios registados durante 2025.

A capital belga não é a primeira cidade europeia a tomar uma medida deste género. Nos últimos anos, cidades como Paris, Madrid e Praga também decidiram retirar ou limitar fortemente a circulação de trotinetes elétricas partilhadas, alegando preocupações semelhantes relacionadas com segurança e utilização do espaço público.