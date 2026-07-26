Brontanax: o novo avião de combate britânico poderá voar sem piloto

Sim, a profissão de piloto de caças de combate poderá estar também a caminho da extinção. Pelo menos dentro do cockpit, já que o futuro mostra-nos que estes aviões não terão piloto lá dentro. Venham conhecer o Brontanax.

A BAE Systems revelou o Brontanax, o primeiro avião de combate autónomo desenvolvido no Reino Unido para operar ao lado de caças tripulados.

O aparelho faz parte da nova geração de Collaborative Combat Aircraft (CCA), plataformas concebidas para acompanhar aeronaves como o Eurofighter Typhoon e, futuramente, o Tempest, assumindo missões de maior risco sem colocar pilotos em perigo.

Não substitui os caças (para já), trabalha com eles

Ao contrário de um caça convencional, o Brontanax não foi criado para substituir o Typhoon nem o futuro Tempest.

O seu objetivo é funcionar como um “ala autónoma”, executando tarefas específicas enquanto é coordenado por um piloto ou por um comandante de missão.

Entre as missões previstas estão:

Guerra eletrónica.

Ataques de precisão contra alvos terrestres e aéreos.

Reconhecimento e recolha de informação.

Apoio à superioridade aérea.

A aeronave tem dimensões semelhantes às do avião de treino Hawk e foi concebida com uma arquitetura modular, permitindo futuras atualizações de sensores, armamento e software.

Protótipo já está construído

A BAE Systems confirmou que o protótipo destinado aos ensaios já se encontra totalmente montado nas instalações de Warton, estando atualmente em fase de testes em terra.

O primeiro voo está previsto para 2027, integrando o programa britânico Storm Fighter, cuja entrada em serviço operacional é apontada para o final da década. O Governo britânico já anunciou um investimento inicial de 300 milhões de libras (cerca de 353 milhões de euros) para acelerar o desenvolvimento desta capacidade.

Uma tendência mundial

O Reino Unido entra num mercado cada vez mais competitivo. Empresas como a Boeing, General Atomics, Anduril e Airbus também estão a desenvolver aeronaves autónomas deste tipo.

A principal vantagem destas plataformas é aumentar a chamada combat mass, ou seja, disponibilizar um maior número de aeronaves em combate a um custo bastante inferior ao de um caça convencional, permitindo enviar os sistemas não tripulados para as missões mais perigosas.

Embora ainda não tenha realizado o primeiro voo, o Brontanax representa um passo importante na estratégia britânica para a aviação de combate do futuro, onde pilotos humanos e aeronaves autónomas deverão operar em conjunto como uma única força de combate.