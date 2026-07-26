Brontanax: o novo avião de combate britânico poderá voar sem piloto
Sim, a profissão de piloto de caças de combate poderá estar também a caminho da extinção. Pelo menos dentro do cockpit, já que o futuro mostra-nos que estes aviões não terão piloto lá dentro. Venham conhecer o Brontanax.
A BAE Systems revelou o Brontanax, o primeiro avião de combate autónomo desenvolvido no Reino Unido para operar ao lado de caças tripulados.
O aparelho faz parte da nova geração de Collaborative Combat Aircraft (CCA), plataformas concebidas para acompanhar aeronaves como o Eurofighter Typhoon e, futuramente, o Tempest, assumindo missões de maior risco sem colocar pilotos em perigo.
🇬🇧 Meet Brontanax: BAE Systems has unveiled the UK's first uncrewed autonomous Collaborative Combat Aircraft at Farnborough. Designed to fly alongside Typhoon and extend combat mass at lower cost, it's set for ground testing at Warton ahead of a first flight next year. 🎥👇 pic.twitter.com/SKRTP1Yf4W
— UK Defence Journal (@UKDefJournal) July 22, 2026
Não substitui os caças (para já), trabalha com eles
Ao contrário de um caça convencional, o Brontanax não foi criado para substituir o Typhoon nem o futuro Tempest.
O seu objetivo é funcionar como um “ala autónoma”, executando tarefas específicas enquanto é coordenado por um piloto ou por um comandante de missão.
Entre as missões previstas estão:
- Guerra eletrónica.
- Ataques de precisão contra alvos terrestres e aéreos.
- Reconhecimento e recolha de informação.
- Apoio à superioridade aérea.
A aeronave tem dimensões semelhantes às do avião de treino Hawk e foi concebida com uma arquitetura modular, permitindo futuras atualizações de sensores, armamento e software.
Protótipo já está construído
A BAE Systems confirmou que o protótipo destinado aos ensaios já se encontra totalmente montado nas instalações de Warton, estando atualmente em fase de testes em terra.
O primeiro voo está previsto para 2027, integrando o programa britânico Storm Fighter, cuja entrada em serviço operacional é apontada para o final da década. O Governo britânico já anunciou um investimento inicial de 300 milhões de libras (cerca de 353 milhões de euros) para acelerar o desenvolvimento desta capacidade.
Uma tendência mundial
O Reino Unido entra num mercado cada vez mais competitivo. Empresas como a Boeing, General Atomics, Anduril e Airbus também estão a desenvolver aeronaves autónomas deste tipo.
A principal vantagem destas plataformas é aumentar a chamada combat mass, ou seja, disponibilizar um maior número de aeronaves em combate a um custo bastante inferior ao de um caça convencional, permitindo enviar os sistemas não tripulados para as missões mais perigosas.
Embora ainda não tenha realizado o primeiro voo, o Brontanax representa um passo importante na estratégia britânica para a aviação de combate do futuro, onde pilotos humanos e aeronaves autónomas deverão operar em conjunto como uma única força de combate.