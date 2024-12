Brasil fecha construção da fábrica da BYD devido às condições de escravatura

As fabricantes chinesas estão a procurar ganhar espaço em novos mercados e para isso trazem parte da sua produção para estes novos locais. Isso leva a que novas fábricas surjam, construídas de raiz e que por vezes trazem problemas. Isso aconteceu no Brasil com a BYD e a sua nova fábrica de carros elétricos.

A construção da primeira fábrica da gigante chinesa de veículos elétricos BYD no Brasil foi interrompida sob a alegação de que os funcionários viviam em condições de escravatura.

Mais de 160 trabalhadores foram resgatados do trabalho em condições de escravatura na instalação localizada no estado da Bahia, no nordeste do Brasil. Foi alegado que a BYD não pagou os salários dos trabalhadores e levou os seus passaportes.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) do Brasil anunciou que os trabalhadores trabalhavam em péssimas condições e não recebiam salários da construtora. Embora os trabalhadores fossem obrigados a viver em quatro instalações na cidade de Camaçari, foi afirmado que numa instalação os trabalhadores tinham de dormir em camas sem colchões. Foi ainda afirmado que cada casa de banho era partilhada por 31 pessoas, o que obrigava os trabalhadores a levantarem-se muito cedo.

Em comunicado sobre o assunto, a BYD anunciou que cortou laços com a construtora Jinjiang Construction Brazil e que os trabalhadores vitimados foram alojados em hotéis. A empresa afirmou que examinou as condições de vida e de trabalho dos colaboradores subcontratados e apresentou por diversas vezes os seus pedidos de melhoria.

Na declaração feita pela BYD, foi dito: “Continuamos empenhados no total cumprimento das leis brasileiras”. Em circunstâncias normais, a fábrica estava planeada para estar operacional em março de 2025 e esta instalação seria a primeira fábrica de veículos elétricos da BYD fora da Ásia.

A empresa começou a produzir chassis para autocarros elétricos em São Paulo em 2015, tendo o Brasil como o seu maior mercado externo. No ano passado, anunciou que iria estabelecer uma unidade de produção de veículos elétricos no Brasil, investindo 3 mil milhões de reais (aproximadamente 466 milhões de euros).