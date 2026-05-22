Bosch vai fornecer motores elétricos à Mercedes-Benz até 2030

A Bosch fechou um novo grande contrato com a Mercedes-Benz para fornecer um elevado volume de motores elétricos até ao ano de 2030, destinados à próxima geração de sistemas de propulsão elétrica da fabricante premium.

A eletrificação da mobilidade continua a ganhar impulso e, em conjunto com os seus clientes, a Bosch está a moldar ativamente esta transformação.

Nesse sentido, a empresa anunciou um novo grande contrato com a Mercedes-Benz para fornecer um elevado volume de motores elétricos até à ao ano de 2030, destinados à próxima geração de sistemas de propulsão elétrica da fabricante premium.

Este contrato enquadra-se no impulso contínuo da mobilidade elétrica a nível global e consolida a posição da Bosch como parceiro tecnológico-chave para a indústria automóvel.

A empresa terminou 2025 com mais de 70 projetos adjudicados em todo o mundo, num contexto marcado pela evolução desigual dos mercados e por uma elevada competitividade.

Atualmente, a Bosch colabora na mobilidade elétrica com mais de 50 fabricantes automóveis internacionais.

A nossa capacidade de desenvolver e fabricar tecnologia complexa em grande escala é um fator decisivo para os nossos clientes.

Disse Markus Heyn, membro do Conselho de Administração da Bosch e presidente da Bosch Mobility, revelando que a empresa oferece "soluções de propulsão elétrica para todos os mercados do mundo".

Tecnologia eficiente, compacta e adaptável

Os motores elétricos da Bosch caracterizam-se por atingir níveis de eficiência até 98% e por uma elevada densidade de potência, graças em grande medida a uma tecnologia avançada de enrolamento.

Estes sistemas integram ainda um inovador sistema de arrefecimento do rotor por óleo, que otimiza a dissipação de calor e melhora o desempenho global.

A isto junta-se uma arquitetura de plataforma escalável que permite adaptar o comprimento do motor em função da potência necessária.

Esta flexibilidade facilita a sua integração em diferentes plataformas e configurações de eixo, permitindo aos fabricantes otimizar o design dos seus veículos e reduzir custos.

O resultado é um sistema de propulsão mais compacto, leve e eficiente, com menores necessidades de espaço e um custo total otimizado.

Produção global e colaboração com fabricantes

A Bosch continua a expandir a sua capacidade de produção para responder à crescente procura por eletrificação.

Além da sua colaboração com a Mercedes-Benz, a empresa trabalha com numerosas fabricantes internacionais no desenvolvimento de soluções de eletromobilidade.

Na Índia, a Bosch estabeleceu uma joint venture com a Tata Autocomp Systems para o desenvolvimento e fabrico de eixos elétricos (e-axles) destinados ao mercado local.

Na China, o maior mercado automóvel do mundo, a Bosch mantém uma presença consolidada como parceiro tecnológico.

Já trabalhamos com praticamente todas as fabricantes chinesas, bem como com numerosos grupos internacionais presentes no país.

Explicou Marco Zehe, presidente da divisão Electrified Motion da Bosch.

Uma oferta completa para a eletromobilidade

A Bosch cobre toda a cadeia de valor da mobilidade elétrica, desde semicondutores - como chips de carboneto de silício - até sistemas completos de propulsão.

Às suas soluções de e-axle juntam-se os sistemas integrados "X-in-1", que reúnem num único sistema compacto componentes como o motor elétrico, a eletrónica de potência, a transmissão e a gestão de energia.

Estas soluções permitem reduzir tamanho, peso e complexidade, oferecendo simultaneamente vantagens claras em termos de custos para os fabricantes.

Com esta abordagem, a Bosch reforça o seu papel como parceiro tecnológico-chave na transição para uma mobilidade elétrica mais eficiente, escalável e acessível a nível global.

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