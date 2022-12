Bosch escolhe Braga para desenvolvimento de software para airbags e travões

Como fornecedor líder de segurança automóvel e assistência ao condutor, a Bosch desenvolve sistemas de segurança há décadas, oferece componentes e soluções tecnológicas completas para uma grande diversidade de segmentos e classes de veículos. Os sistemas de segurança ativa, como ABS e ESP®, atuam em situações críticas e evitam acidentes de forma eficaz, enquanto os sistemas de segurança passiva, como a unidade de controlo eletrónico para airbags e os sensores dos cintos de segurança são ativados em caso de colisão, protegendo e preservando a vida dos ocupantes dessas viaturas.

O sistema de travagem é um dos equipamentos de segurança mais importantes de um veículo. O programa eletrónico de estabilidade (ESP®) auxilia o condutor em situações críticas de condução, tais como deslize ou derrapagem, e faz atuar de forma controlada os sistemas de controlo de tração e ABS, para que o condutor possa reassumir rapidamente o controlo do veículo automóvel.

Com o aumento da eletrificação, automação, conectividade e novos conceitos de interior, os sistemas inovadores de segurança passiva continuarão a desempenhar um papel importante no futuro. Essas megatendências na indústria automóvel apresentam questões e desafios interessantes para a proteção dos ocupantes. A eletrónica de proteção dos ocupantes otimiza a segurança dos ocupantes do veículo contra ferimentos em colisões, bem como em caso de capotamento do veículo.

O sistema de proteção de ocupantes da Bosch consiste em sensores periféricos e uma peça central inteligente – a unidade de controlo do airbag. Com base nos sinais do sensor, esta unidade deteta a intensidade e a direção de uma colisão, ativando os mecanismos de proteção no veículo, por exemplo, pré-tensores do cinto de segurança e airbags, conforme necessário para proteção dos ocupantes. Desde o início da produção em grande escala, a Bosch fabricou mais de 250 milhões de unidades de controlo de airbag, aprimorando constantemente esta tecnologia.

Atualmente, os veículos vêm com até nove airbags instalados, que podem ser acionados individualmente dependendo das caraterísticas do acidente. Após uma colisão, o sistema envia também um sinal para interromper o fornecimento de combustível ou, em veículos elétricos, para desligar a bateria e circuito de alta tensão. Além disso, o sistema encaminha informações sobre o acidente para outros sistemas do veículo – por exemplo, eCall, que de forma automática informa a localização do veículo aos serviços de emergência após desaceleração abrupta do veículo e acionamento de um airbag.

No futuro, com o aumento do número de sensores nos veículos, aplicar as informações coletadas pode garantir que airbags, tensores de cinto e outras funções do veículo interajam de forma ainda mais eficaz. Essa interação pode permitir que o sistema reconheça rapidamente um acidente iminente e, por exemplo, coloque automaticamente os ocupantes do veículo numa posição que reduza o risco de ferimentos antes da colisão real.