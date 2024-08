Boeing volta a estar sob escrutínio: problemas com o 777X e novas inspeções aos 787

A Boeing não tem tido um ano fácil, com vários problemas a surgirem, acompanhados de algumas investigações. Agora, a empresa de aviões teve de interromper os testes de voo do seu 777X e enfrenta uma nova inspeção da Federal Aviation Administration (FAA) aos seus 787 Dreamliners.

A Boeing detetou problemas com o seu novo modelo 777X

A Boeing suspendeu os voos de teste da frota do 777X, o seu novo avião principal, depois de uma inspeção de rotina ter detetado danos numa peça que liga o motor ao corpo do avião, conforme informação avançada pela própria empresa, na segunda-feira. Vários aviões da frota apresentaram fissuras semelhantes na estrutura.

Durante a manutenção programada, identificámos um componente que não funcionou como previsto. A nossa equipa está a substituir a peça e a recolher todas as lições aprendidas com o componente e retomará os testes de voo quando estiver pronto.

Partilhou um porta-voz da Boeing.

Atualmente, a empresa tem 481 encomendas para o 777X, cujo lançamento comercial - inicialmente previsto para 2020 - foi adiado para 2025, de acordo com a One Mile at a Time. Quase metade dessas encomendas são da Emirates, que assegurou 52 mil milhões de dólares de aviões de fuselagem larga, no ano passado, visando substituir os seus A380 da Airbus, que estão a "reformar-se".

Aviões 787 Dreamliners alvo de novas inspeções

Também na segunda-feira, a FAA ordenou inspeções aos 787 Dreamliners da Boeing, relacionadas com um incidente ocorrido em março, que causou 50 feridos, quando um piloto se atirou inesperadamente para a frente dos comandos enquanto pilotava um voo da LATAM Airlines.

A Diretiva de Aeronavegabilidade da FAA exigirá que as companhias aéreas inspecionem os assentos dos pilotos e dos primeiros assistentes para detetar a falta ou fissuras nas tampas dos comandos, ou fissuras nos conjuntos da tampa dos comandos dos aviões 787-7, 787-9 e 787-10, no prazo de 30 dias. A inspeção afetará 158 aviões registados nos Estados Unidos e 737 em todo o mundo.

Apoiamos plenamente a Diretiva de Aeronavegabilidade da FAA que torna obrigatória a orientação de um fornecedor para os operadores do 787

Disse a Boeing, num comunicado.

Depois de, em janeiro, ter rebentado um tampão de porta a meio do voo de um avião 737 MAX 9, a empresa tem sido alvo de uma série de controlos regulamentares e queixas sobre a segurança dos seus aviões.

Num ano que não está a ser o mais profícuo para a Boeing, caberá ao novo diretor-executivo, Kelly Ortberg, que assumiu o cargo a 8 de agosto, lidar com o escrutínio que tem prejudicado a empresa em termos financeiros e de reputação.