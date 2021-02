Boeing recomenda suspensão de voos de aviões do modelo 777 após o motor ter explodido

O Boeing 777-200, com 231 passageiros e 10 tripulantes a bordo, com destino Honolulu, no Havai, sofreu uma falha grave no motor logo após a descolagem. Segundo as imagens captadas do incidente, quer do solo, quer de dentro da aeronave, o motor ficou totalmente destruído e em chamas. Foram também identificados os destroços do motor que caíram numa zona residencial. Apesar do susto, não houve feridos e o avião conseguiu voltar ao aeroporto e aterrar sem problemas.

O fabricante norte-americano Boeing, no seguimento do ocorrido, recomendou hoje a imobilização de 128 aviões do modelo 777 que se encontram em serviço ou armazenados.

Motor de Boeing 777 explode em pleno voo

As imagens são totalmente descritivas do problema que poderia ter tido consequências graves. Contudo, o Boeing 777-200 conseguiu voltar ao aeroporto de Denver e nenhum dos ocupantes ficou ferido.

No decorrer deste incidente, enquanto a investigação [das autoridades] está em curso, a empresa americana recomenda suspender as operações dos 69 aviões 777 em serviço e dos 59 em armazém com motores Pratt & Whitney 4000-112.

Existem várias imagens, quer do plano do solo, quer de dentro do avião, que mostram o motor direito em chamas.

Toda a fuselagem do motor está destruída e algumas partes do motor caíram numa área residencial. Felizmente, não provocaram feridos.

O regulador norte-americano para a aviação, logo após o acidente, exigiu inspeções urgentes aos aviões Boeing 777 equipados com o mesmo tipo de motor.

Depois de consultar a minha equipa de peritos em segurança aérea relativamente à falha de motor de ontem [sábado] num avião Boeing 777 em Denver, pedi-lhes que emitissem uma diretiva de navegabilidade de emergência que exija inspeções imediatas ou minuciosas de aviões Boeing 777 equipados com alguns motores Pratt & Whitney PW4000. Isto significará provavelmente que alguns aviões serão retirados de serviço

Escreveu um responsável da Administração para a Aviação Federal (FAA, na sigla em inglês), Steve Dickson, no Twitter.

O responsável da FAA, numa análise preliminar dos dados de segurança, revelou a necessidade de verificações adicionais do tipo de motor afetado.

Com base em informações iniciais, concluímos que o intervalo entre inspeções deve ser encurtado para as pás ocas do ventilador, que são exclusivas deste tipo de motor, utilizadas apenas nos Boeing 777.

Referiu a FAA.

Segundo órgãos de comunicação norte-americanos, as únicas companhias aéreas que utilizam este modelo estão situadas nos Estados Unidos, Japão e na Coreia do Sul.

Os problemas parecem estar de volta à gigante americana da aviação que ainda há pouco tempo teve graves problemas nos modelos 737 MAX. Conforme estamos lembrados, estes aparelhos estiveram imobilizados durante 20 meses devido a dois acidentes que provocaram 346 mortos em seis meses.