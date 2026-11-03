BMW vai competir com o FSD da Tesla com o sistema de assistência ao condutor urbano já em 2027

A BMW prepara-se para alargar a assistência à condução urbana em 2027. A estreia será na Alemanha, com funções que apoiam o condutor em rotundas, mudanças de via e cruzamentos.

Do percurso em autoestrada ao trânsito urbano

Com uma rota ativa no BMW Maps, o sistema poderá ajudar nas mudanças de direção e em situações de prioridade. A proposta é dar continuidade à assistência entre autoestradas, estradas nacionais e cidade.

A BMW, contudo, quer oferecer mais do que a Tesla oferece, sobretudo adaptar a sua “condução autónoma” aos desafios europeus. Por isso chama-se condução urbana!

Mais assistência exige atenção ao volante

Sim, continua a ser um sistema de nível 2, isto é, o condutor mantém a responsabilidade, deve acompanhar o trânsito e estar preparado para intervir. As funções dependem da deteção de um condutor atento.

O BMW Symbiotic Drive permitirá ao utilizador acelerar, travar e atuar na direção em cooperação com a assistência.

Atualizações de software e estreia na Alemanha

Segundo a marca, os novos iX3, iX4, X5, Série 3 e Série 7 incluem o hardware necessário. As funções poderão ser ativadas após a compra, através de atualizações sem fios.

Os testes técnicos foram concluídos, mas a confirmação oficial da homologação é esperada no início de 2027. A expansão internacional será gradual, sem calendário anunciado para Portugal. Os preços também não foram divulgados.