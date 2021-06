BMW iX xDrive50 chega com 630 km de autonomia e 523 cv

As grandes marcas já apostam forte no mercado dos elétricos e com máquinas poderosas. A BMW deu a conhecer o novo iX que deverá chegar ao mercado em novembro.

Graças à eficiente tecnologia BMW eDrive e à tração integral totalmente elétrica, o BMW iX oferece uma autonomia excecional e permite uma aceleração impressionante desde o arranque.

BMW iX: xDrive50 vs xDrive40

O novo BMW iX estará disponível em várias versões. As primeiras a chegar serão a xDrive40 e a xDrive50. Com uma autonomia de 630 km, o BMW iX xDrive50 é perfeito para a condução em cidade e para longas distâncias.

O xDrive40 tem autonomia para 425 km. O design altamente eficiente, oferece um consumo de energia extremamente baixo de 19,8 kWh/ 100 km e um excecional coeficiente aerodinâmico de apenas 0,25 – um valor incomparável no seu segmento.

O BMW iX vem com dois potentes motores elétricos e tração integral BMW xDrive elétrica proporciona um desempenho elétrico excecional. 523 cv aceleram o BMW iX xDrive50 dos 0 aos 100 km/h em 4,6 segundos. O BMW iX xDrive40 vem com 326 cv e dos 0–100 km/h demora 6,1 seg.

O interior do BMW iX constitui um espaço único para relaxar, com uma arquitetura inspirada no moderno design de interiores. Os seus elementos – como o painel de instrumentos plano com ecrã curvo BMW e os bancos elegantes – lembram peças de mobiliário com a sua escolha de cores e materiais de elevada qualidade.

Graças às inovações digitais, o BMW iX oferece uma ligação em rede ultramoderna e é o primeiro veículo a ter disponível a rede 5G de série.

BMW iX