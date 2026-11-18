A BMW levou o novo i3 50 xDrive do Cabo Norte, na Noruega, até Tarifa, em Espanha, num percurso de quase 5900 km, e o carro passou apenas 2 horas, 45 minutos e 54 segundos ligado a carregadores públicos.

Segundo a BMW, o i3 bateu o anterior recorde, estabelecido em 2017, por mais de sete horas. O tempo de condução foi de 3 dias, 2 horas e 41 minutos, e a marca indica uma velocidade média de 79,7 km/h. A viagem foi feita por um único engenheiro, acompanhado por um segundo i3 e por um iX3 50 xDrive que serviram de veículos de apoio. A BMW garante que os três carros tinham o mesmo hardware e software dos modelos vendidos nos concessionários, e que o i3 recorreu exclusivamente a carregadores públicos das redes nacionais ao longo do percurso.

O consumo médio foi de 12,5 kWh/100 km, abaixo do intervalo de 13,4 a 18 kWh/100 km da homologação WLTP, e foi obtido numa mistura de autoestradas, estradas secundárias e trânsito urbano. A potência média de carregamento foi de 275 kW, um valor superior ao pico do próprio BMW i5, que se fica pelos 205 kW.

O que explica o resultado

O i3 50 xDrive tem uma bateria de 108,7 kWh, dois motores que somam 469 cv (345 kW), uma arquitetura de 800 V que aceita carregamentos DC até 400 kW e uma autonomia WLTP de 911 km.

A BMW atribui a eficiência às novas células cilíndricas, ao coeficiente de resistência aerodinâmica de 0,21, aos pneus de baixa resistência ao rolamento e a uma redução de 40% nas perdas energéticas dos motores face aos elétricos anteriores. Existe ainda o i3 40 xDrive, com 82,8 kWh de bateria, 374 cv (275 kW) e carregamento limitado a 300 kW.

Veja o vídeo da experiência aqui: