BMW Group Portugal é líder de vendas de veículos eletrificados

Com o final e início de um novo ano é hora de fazer contas! No campo da eletrificação de veículos são várias as marcas que apostaram forte nesta área. Segundo um comunicado, a BMW Group Portugal revela que é líder de vendas de veículos eletrificados.

As três marcas presentes em Portugal registaram, em conjunto, 18.284 unidades vendidas no ano de 2019.

O mercado automóvel nacional enfrentou um ano desafiante tendo registado 223.799 unidades (veículos ligeiros de passageiros), o que corresponde a uma quebra na ordem dos 2% face ao ano anterior.

Em sentido contrário, o mercado de motociclos continua a evoluir positivamente, registando um crescimento na ordem dos 7% em relação ao ano anterior.

BMW – Veículos eletrificados representam 18% das vendas

Segundo comunicado, em 2019, a marca registou 13.938 unidades vendidas, o que corresponde a um crescimento de 1% face ao ano anterior. O Série 1 foi o modelo mais vendido com 3.289 unidades, seguido do BMW Série 3 Berlina com 1.471 unidades, alcançando a liderança no seu segmento.

As vendas da BMW M registaram um novo recorde com 211 unidades, exponenciadas pelo alargamento da gama BMW M, nomeadamente com a introdução dos novos BMW X3M, X4M, M8 Coupé e M8 Cabrio. A gama BMW iPerformance, registou um aumento de vendas na ordem dos 32%, com um total de 1.921 unidades. O BMW Série 5 Berlina foi o modelo mais vendido nesta gama com 756 unidades vendidas.

O segundo modelo mais vendido foi o BMW Série 3 Berlina, com 740 unidades (+66%). Na BMW i, este foi também o melhor ano de sempre, com 589 unidades vendidas tendo o BMW i3 representado 586 unidades, o que corresponde a um crescimento de 58% face a 2018, atingindo um novo recorde de vendas.

As vendas de veículos eletrificados BMW têm vindo a crescer consecutivamente, representando atualmente 18% das vendas da marca, tendo registado 2.507 unidades em 2019. Este resultado permitiu à marca atingir a liderança de vendas de veículos eletrificados em Portugal.

MINI – Modelo eletrificado já representa 20% das vendas

No ano de 2019, a MINI registou 2.573 unidades vendidas o que corresponde a um decréscimo de 14% face a 2018. Este resultado deveu-se ao facto de a marca ter terminado a produção das motorizações a gasóleo nos modelos MINI (3 e 5 Portas) e MINI Cabrio, que por si só representavam, em 2018, 33% das vendas totais da MINI. O modelo mais vendido em 2019 foi o MINI Countryman com 948 unidades, seguido do MINI 5 Portas com 477 unidades vendidas.

Destaque para o modelo MINI Countryman Híbrido Plug-In, que foi o mais vendido da marca registando 508 unidades, o que representa um crescimento superior a 40%. Esta boa performance estabelece uma excelente base para o lançamento do primeiro MINI inteiramente elétrico, já no primeiro Trimestre de 2020.

Segundo a ACAP vendeu-se um total de 267.828 veículos em 2019, dos quais 5.575 pesados e 262.253 ligeiros (223.799 de passageiros e 38.454 de mercadorias).

