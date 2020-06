BMW está a desenvolver um M5 elétrico para competir com a Tesla

De acordo com as mais recentes informações, a BMW encontra-se a trabalhar na versão do seu M5 totalmente elétrica. Espera-se assim que seja uma concorrente à altura para a oferta que já existe neste segmento, nomeadamente o Model S da Tesla.

A Tesla lançou o desafio a praticamente todas as empresas de carros com os seus veículos elétricos. E agora as marcas têm feito os possíveis e impossíveis para trazer para o mercado automóvel veículos capazes de fazer frente à rival de Elon Musk.

Com o mercado a ter cada vez mais automóveis elétricos, as fabricantes de carros são cada vez mais pressionadas para encontrar soluções e alternativas ecológicas para os seus modelos. Desta forma, há uma crescente tendência para deixar para trás os motores a combustão.

BMW deverá lançar o M5 totalmente elétrico em 2024

A alemã BMW encontra-se a trabalhar no modelo M5 completamente elétrico. O veículo será uma potente máquina de 1.006 cavalos, o que o colocará numa posição favorável para competir diretamente com o Model S da Tesla.

Segundo informações avançadas pelo site inglês CAR Magazine, o BMW M5 deverá chegar em 2024 e terá não só características para competir com os veículos da Tesla como com qualquer outra marca com modelos elétricos de alto desempenho.

O M5 deverá ter uma configuração de 3 motores, dois deles de 250 kW na parte traseira e outro na parte frontal também de 250 kW, perfazendo um total de 750 kW de energia elétrica. Em suma, contará com 1.006 cavalos de potência e deverá ser capaz de ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos!

Esta é um incremento nas características admirável, uma vez que o atual BMW M5 tem cerca de 600 cavalos e um motor 4.9L V8.

M5 elétrico vai ser capaz de fazer 700 km com apenas uma carga

Quanto às baterias, estas não deverão ter o formato cilíndrico como os da Tesla, mas sim em forma de bolsa e um alcance estimado de 700 km. Em termos concretos, o M5 elétrico poderá quase percorrer toda a Estrada Nacional 2 (~739 km) com apenas uma carga.

O M5 trará uma bateria de 135 kW capaz de carregar a 350 kW. Já os modelos Tesla conseguem carregar até 250 kW de um carregador.

Um potencial concorrente da Tesla

Como já referimos, com estas características o BMW M5 poderá ser qualificado como um concorrente à altura da Tesla. No entanto, uma vez que o carro está previsto apenas para daqui a 4 anos, a marca de Elon Musk poderá ainda trazer algumas novidades.

De qualquer forma, ficamos a aguardar mais novidades deste elétrico da BMW, que certamente será mais um contributo importante para um mundo mais ecológico.