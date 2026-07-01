BMW e Ferrari descobriram o truque da Tesla para baixar o preço dos carros elétricos

Há um metal escondido dentro dos carros mais avançados do mundo que normalmente não se associa à poupança. Durante mais de 200 anos, foi indispensável na engenharia elétrica. Agora, está a ser substituído e já há várias fabricantes a perceber essa vantagem.

Desde a invenção da bateria elétrica que o cobre é o padrão para cablagens, motores e sistemas elétricos. Por ser um excelente condutor e ser fiável, a indústria automóvel construiu décadas de engenharia à sua volta.

Contudo, os preços não param de subir: em janeiro deste ano, a tonelada chegou a aproximar-se dos 15.000 dólares, um valor recorde histórico.

Do outro lado está o alumínio, que ronda atualmente os 3100 dólares por tonelada, menos de um quarto do preço do cobre. Esta diferença, cada vez mais difícil de ignorar, está a mudar decisões de engenharia em toda a indústria.

Ferrari e BMW mudam de rumo

A Ferrari, que já usa alumínio nas carroçarias, motores e chassis dos seus modelos, começou a integrar o metal nos cabos elétricos do seu híbrido plug-in 296, e mais recentemente do Luce, o primeiro modelo totalmente elétrico da marca de Maranello. O resultado é uma cablagem até 20% mais leve.

Curiosamente, Dario Esposito, responsável de comunicação da Ferrari, sublinhou que "não estamos a escolher o alumínio porque é mais barato, escolhemos o material que tem melhor performance".

No entanto, o preço mais baixo deverá ser um efeito colateral bem-vindo.

Já a BMW começou a usar condutores de alumínio em 2011, no Série 1, e tem vindo a alargar a sua utilização. Atualmente, a mais recente tecnologia eDrive da marca alemã recorre a alumínio tanto em sistemas de alta como de baixa tensão.

Há ainda rumores, avançados por fontes da indústria à Reuters, de que a Stellantis, quarta maior fabricante automóvel do mundo, também já iniciou a transição, embora a empresa não tenha confirmado oficialmente.

Tesla e a China lideram a corrida

Se há uma marca a apontar como pioneira neste tema, é a Tesla, que introduziu cablagem de alumínio já em 2019, com a chegada do Model Y, e mais tarde na Cybertruck.

Na China, o maior mercado de metais do mundo, a transição tem sido praticamente uma política de Estado.

Em março de 2025, o Governo chinês publicou um documento a incentivar formalmente a indústria a substituir cobre por alumínio, e marcas como Xpeng, Xiaomi e AVATR responderam ao apelo.

Para as fabricantes chinesas, menos peso significa mais autonomia, e menos custo significa alívio numa guerra de preços que tem espremido as suas margens.

"Não há bela sem senão"

Entre as desvantagens está o facto de o alumínio conduzir eletricidade pior do que o cobre, o que obriga a usar cabos mais grossos para compensar.

Além disso, a sua produção também consome bastante mais energia, com o consequente impacto em emissões. Há ainda fatores externos, como tarifas alfandegárias nos Estados Unidos, que complicam a equação para algumas fabricantes.

Ainda assim, o espaço para crescer é enorme, tendo em conta que, segundo a fabricante norueguesa Hydro, cerca de 85% dos busbars, as barras que ligam a bateria aos restantes sistemas de um carro elétrico, continuam a ser feitos de cobre.

O futuro dos carros

Segundo estimativas do JPMorgan, o alumínio deverá substituir cerca de 2% da procura global de cobre já este ano, podendo chegar aos 6% até 2030.

Indo mais longe, a consultora chinesa Zhuochuang prevê que entre 25% a 30% dos componentes atualmente feitos de cobre, nos setores automóvel, energético e de eletrodomésticos, possam migrar para o alumínio até ao final da década.

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