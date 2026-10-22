BMW deu tanto dinheiro aos funcionários para saídas voluntárias que teve de fechar as inscrições

A BMW está a oferecer indemnizações que, em casos excecionais, ultrapassam os 650 mil euros para incentivar a saída voluntária de trabalhadores na Alemanha. A procura foi tão elevada que a fabricante decidiu encerrar antecipadamente as inscrições no programa.

A indústria automóvel europeia enfrenta uma crescente pressão para reduzir custos e adaptar as suas operações a um mercado cada vez mais competitivo. Neste cenário, a BMW está a implementar um plano de reestruturação que prevê a eliminação de cerca de 8000 postos de trabalho a nível mundial até ao final de 2027.

Segundo o jornal alemão Handelsblatt, que teve acesso a um modelo confidencial de acordo de rescisão, a fabricante está disposta a pagar indemnizações de seis dígitos para incentivar a saída de determinados trabalhadores. Fontes citadas pela publicação referem casos em que os valores ultrapassam os 650 mil euros, apesar de a BMW não ter confirmado esses montantes.

BMW oferece bónus para quem sair mais cedo

O programa de saídas voluntárias prevê duas datas para a cessação dos contratos de trabalho, 31 de março e 31 de outubro de 2027. Quem optar pela primeira poderá beneficiar de um pagamento adicional, denominado Turbo Bonus, criado para incentivar uma saída mais rápida.

Os valores das indemnizações são definidos individualmente, tendo em conta as circunstâncias de cada trabalhador. A idade, a remuneração e a antiguidade poderão influenciar os montantes, mas o documento analisado pelo Handelsblatt não apresenta uma fórmula de cálculo universal.

Os trabalhadores podem ainda escolher entre cinco modalidades de pagamento, que incluem as seguintes:

Pagamento integral de uma só vez;

Pagamentos em prestações;

Contribuições para produtos de poupança para a reforma já existente;

Pagamentos para uma apólice de seguro direto já existente;

Uma combinação das opções disponíveis.

Indemnizações incluem benefícios na compra de automóveis

Além das compensações financeiras, a BMW prevê benefícios adicionais para determinados trabalhadores que abandonem a empresa.

Quem completar 55 anos até 31 de outubro de 2027 poderá beneficiar de algumas condições normalmente reservadas aos reformados da fabricante, incluindo condições preferenciais na aquisição de automóveis BMW novos ou usados.

O acordo contempla também condições específicas para trabalhadores de categorias salariais superiores, que poderão adquirir o último veículo de serviço. Em determinados casos, existe ainda a possibilidade de comprar um segundo automóvel no mês da saída.

O programa aplica-se a trabalhadores de funções indiretas na Alemanha, nomeadamente nas áreas administrativas e de desenvolvimento, não abrangendo os funcionários da produção. A adesão depende sempre do acordo entre o trabalhador e a empresa.

Procura foi tão elevada que a BMW encerrou as inscrições

O interesse pelas indemnizações disparou quando a BMW disponibilizou as propostas individuais através do seu portal interno. De tal forma que o elevado número de acessos provocou dificuldades técnicas temporárias, impedindo muitos trabalhadores de consultarem os valores oferecidos.

Entretanto, a 20 de outubro, a fabricante confirmou que tinha atingido antecipadamente o objetivo do programa e que deixaria de aceitar novas manifestações de interesse. Milhares de trabalhadores demonstraram disponibilidade para abandonar a empresa, embora a concretização de cada saída dependa da aprovação da BMW.

A fabricante pretende concluir a avaliação dos pedidos até meados de novembro, altura em que os interessados deverão saber se poderão celebrar um acordo de rescisão.

Apesar de os valores que foram divulgados serem elevados, as indemnizações superiores a 650 mil euros correspondem a casos excecionais. Com este programa, a BMW procura acelerar a redução dos custos com pessoal, ao mesmo tempo que enfrenta o desafio de preservar as competências necessárias para desenvolver a próxima geração de automóveis.

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