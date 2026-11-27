A condução assistida saiu finalmente das autoestradas. A BMW revelou a atualização de software 11/2026.3, distribuída via over-the-air já em dezembro de 2026. A maior novidade chega aos EUA, onde o Highway & Commuting Assistant passa a detetar semáforos vermelhos, travando o carro até parar por completo e retomando a marcha quando acende o verde.

O carro arranca sozinho ou pede uma confirmação rápida ao condutor para avançar. É uma resposta direta ao Full Self-Driving supervisionado da Tesla, embora o truque não seja inédito. Na Alemanha, os condutores já tinham esta paragem automática nos cruzamentos; agora, os norte-americanos entram no clube, mas apenas em modelos com o BMW Operating System X, como os novos iX3 e iX5.

Navegação 3D, Google Maps e previsões nos postos de carregamento

O pacote de dezembro soma 24 alterações, entre cinco funções novas e 19 melhorias. Na Alemanha, o Motorway Assistant passa a cobrir mais vias com faixas fisicamente separadas. Já o BMW Maps ganha uma vista 3D única nos modelos com Operating System X, reunindo no ecrã central o percurso, o ambiente detetado e os assistentes de condução ativos.

Nos sistemas 9 e X, as pesquisas manuais ganham dados do Google Maps Places com fotos, horários e avaliações. Quem conduz elétricos ou híbridos plug-in recebe ainda duas ajudas bem práticas. O mapa prevê agora a ocupação dos carregadores públicos pelo histórico e, caso a carga falhe após navegar até lá, o ecrã permite reportar logo a avaria.

Entretenimento com Prime Video, IA e conforto sem irritações

O Amazon Prime Video estreia-se no infotainment via BMW Digital Premium ou hotspot Wi-Fi, garantindo filmes, séries e desporto nas pausas. Já o Panoramic Vision recebe widgets maiores e reposicionáveis, além de avatares criados por IA com a câmara interior. O assistente de voz também melhorou: entende vários pedidos de seguida e chega agora a França e Espanha.

No capítulo do conforto, há uma pequena mudança que resolve um problema chato. Passa a ser possível desativar o destrancamento automático e as luzes de boas-vindas num raio de 500 metros de locais escolhidos, evitando que o carro desperte sempre que alguém passa na garagem de casa. Para o iX3, estreia-se ainda o MyMoment Drive Challenge, que pontua a suavidade da condução na app My BMW.

Nem todos os proprietários vão receber o mesmo pacote. A marca detalhou apenas 11 das 24 funções e guardou o melhor para o Operating System X, destinando só nove melhorias às versões 8.5 e 9. Alguns veículos com o sistema 8 podem subir para o 8.5 sem custos via OTA ou pagando num concessionário. Hoje, 16 milhões de BMW em 88 países já aceitam estas atualizações de 20 minutos.