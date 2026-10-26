Bizarro: SUV chinês perde eixo traseiro e vê novas matrículas suspensas na Malásia

Um Chery Omoda 5 ficou com o conjunto da suspensão traseira e as duas rodas separados da carroçaria. O incidente levou as autoridades da Malásia a suspender novas matrículas das versões deste SUV chinês potencialmente afetadas e a exigir uma investigação técnica. A campanha de recolha anunciada pela marca abrange 8.878 veículos.

O caso aconteceu a 6 de outubro, em Johor Bahru, e ganhou visibilidade depois de imagens do SUV terem começado a circular nas redes sociais. Nas fotografias, o conjunto traseiro surge separado do veículo, uma situação que colocou a segurança do modelo sob escrutínio.

A 11 de outubro, o Departamento dos Transportes Rodoviários da Malásia, conhecido como JPJ, anunciou a suspensão temporária da homologação das versões potencialmente envolvidas. A decisão trava novas matrículas enquanto decorrem as averiguações.

Chery chama 8.878 veículos às oficinas

Entretanto, a Chery confirmou que a campanha de recolha abrange 8.878 unidades do Omoda 5, nas versões C e H, no mercado malaio.

Os veículos abrangidos têm direito a inspeção e substituição de componentes sem custos. A fabricante informou também que irá contactar os proprietários e distribuir as peças de substituição pelos centros de assistência de forma faseada.

Os clientes podem verificar se o seu automóvel está incluído através do número de identificação do veículo, o VIN, no site da Chery Malaysia. O número de unidades chamadas à oficina corresponde ao universo da campanha, não significa que tenham sido confirmados defeitos em todos esses automóveis.

Já tinha existido um problema com o eixo em 2024

Este episódio surge depois de uma campanha semelhante em 2024. Na altura, a Chery atribuiu o problema a uma falha de calibração num equipamento de soldadura de um fornecedor, após a substituição da ponta utilizada pela máquina.

Segundo a fabricante, foram identificados 60 veículos com componentes afetados. Por precaução, a campanha de inspeção foi alargada a 600 unidades com eixos produzidos entre 14 e 17 de agosto de 2023.

Contudo, a semelhança entre os dois episódios não permite concluir que a causa seja a mesma. A origem exata da falha de outubro de 2026 e uma eventual ligação ao problema anterior continuam por esclarecer publicamente.

O elétrico Omoda E5 tem uma suspensão diferente

Há uma distinção relevante: o Omoda 5 original a gasolina utiliza uma suspensão traseira com barra de torção. Já o elétrico Omoda E5 e o Chery O5, que substituiu o modelo original na Malásia, recorrem a uma suspensão independente multilink.

Assim, o caso não deve ser automaticamente alargado ao elétrico ou a todas as versões comercializadas noutros países.

As autoridades malaias determinaram ainda uma auditoria à produção, montagem e fornecedores dos componentes do eixo, incluindo os procedimentos de inspeção das soldaduras.

O levantamento da suspensão fica dependente da aplicação das medidas corretivas e da confirmação técnica de que os riscos foram resolvidos.