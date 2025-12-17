Biodesign: como a Hyundai continua a reforçar a investigação sobre o futuro da mobilidade

A Hyundai e a Rhode Island School of Design (RISD) celebram o sexto ano de cooperação em investigação com o objetivo de explorar a convergência entre biodesign e biomimética, práticas avançadas de arte e design, e o futuro da mobilidade a nível global.

O Hyundai Motor Group (HMG) e a RISD celebram a continuidade da parceria pioneira de investigação plurianual, dedicada a explorar a relação entre natureza, arte e design, e o futuro da mobilidade, enquadrada no tema deste ano: “Futuros Tangíveis”.

Agora no seu sexto ano, a colaboração reúne docentes e colaboradores da RISD, investigadores estudantes e designers do HMG, que trabalham em conjunto na investigação de materiais inovadores, produtos, métodos de fabrico, serviços e experiências.

Regeneration Studio e a bio-inovação regenerativa

O Regeneration Studio, liderado por uma experiente equipa científica do Edna W. Lawrence Nature Lab da RISD, está a dar vida a novos conceitos de bio-inovação, examinando ambientes naturais, sistemas, processos e organismos com o objetivo de desenvolver uma relação mais circular e menos prejudicial entre o ser humano e o planeta.

A programação anual integra uma disciplina de biodesign no semestre de outono, uma unidade avançada no semestre de primavera e um programa intensivo de investigação no verão, que inclui sessões semanais e bolsas de investigação para designers e engenheiros da Hyundai.

Estas unidades, apoiadas pelo Departamento de Design Industrial e pelo Nature Lab, funcionam como um espaço de trabalho interdisciplinar para estudantes de vários departamentos.

Colaboração interdisciplinar e visão partilhada

Neste contexto, docentes e estudantes colaboram estreitamente com engenheiros de design da Hyundai na investigação e reflexão crítica sobre inovações sustentáveis e desenvolvimento de ideias e de um futuro mais ecológico.

Estamos extremamente satisfeitos por continuar a nossa colaboração com a HMG. O nosso trabalho conjunto reforça o compromisso partilhado de avançar a sociedade através da exploração de materiais, produtos, métodos, serviços e experiências inovadoras. Tem sido um privilégio para a RISD, através do Regeneration Studio, contar com o apoio de designers sul-coreanos que se tornaram colegas confiáveis e parceiros de reflexão.

Afirmou Crystal Williams, presidente da RISD, acrescentando que espera "mais um ano produtivo desta relação orientada para o futuro".

Por sua vez, SangYup Lee, vice-presidente executivo e diretor do Centro Global de Design da Hyundai, declarou que a jornada criativa "começa e termina nas pessoas, com a experiência humana como elemento central".

Ao mesmo tempo, olhamos para a sabedoria da natureza como guia de inspiração pelas suas lições intemporais sobre sustentabilidade e motivados a reinventar a forma como nos movemos. Através do Regeneration Studio, não estamos apenas a explorar novas possibilidades de design, mas também a reforçar o nosso compromisso com um futuro em que a mobilidade é regenerativa, centrada no ser humano e em harmonia com o mundo vivo.

Formação avançada que visa o impacto a longo prazo

O Regeneration Studio conduz investigações profundamente informadas pelo conhecimento científico do mundo natural, aliadas a pedagogias avançadas e abordagens inovadoras de criação. Diferenciando-se de um programa tradicional de patrocínio, esta parceria singular continua a gerar inovação através de metodologias distintas.

De setembro de 2025 a maio de 2026, os estudantes participarão em duas unidades curriculares que combinam rigor científico com investigação criativa, trabalhando em estreita colaboração com docentes e com a equipa do Nature Lab para explorar metodologias de biomimética e biodesign avançadas.

Através deste processo imersivo, os estudantes investigarão materiais, produtos, métodos de fabrico, serviços e experiências inovadoras, impulsionando o design regenerativo e contribuindo para moldar futuros tangíveis.

Experiência intensiva e transferência de conhecimento

No verão, equipas de designers e engenheiros do HMG participarão numa sessão de cinco dias no campus, enquanto os detentores de bolsa selecionados dedicar-se-ão integralmente ao desenvolvimento de estratégias regenerativas e inovações estruturais no Nature Lab, durante uma estadia de oito semanas.

É precisamente porque a RISD tem um impacto tão significativo no mundo do design que nunca descansamos sobre os nossos louros. Com tal influência surge uma responsabilidade que acolhemos e que temos o prazer de assumir, à medida que continuamos a nossa parceria profundamente significativa com o HMG. Juntos, amplificamos soluções de design avançado que restauram a nossa relação com os sistemas naturais.

Afirmou Touba Ghadessi, reitora da RISD, explicando que, ao fazê-lo, estão a criar "resultados acionáveis que assentam em design ecologicamente consciente e num conhecimento inspirado pela natureza, abrindo caminho para os designers e investigadores do futuro".

O Regeneration Studio continua a evoluir sobre a plataforma de investigação colaborativa criada exclusivamente para o HMG, em 2019, pelas Parcerias Académicas e Criativas da RISD (anteriormente chamado de Parcerias Estratégicas) e pelo Nature Lab.

Desde o início da colaboração, docentes, cientistas e investigadores do Nature Lab têm orientado os estudantes através de múltiplas abordagens de investigação.

Paralelamente, os designers do HMG providenciam feedback valioso, acompanhando de perto o desenvolvimento das atividades.