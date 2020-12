Poderia ser chamado de carro, mas a interpretação poderá não ser bem essa. Contudo, estando o mercado dos veículos elétricos em erupção, o conceito de carro pode ser extrapolado. Se não, vejamos o caso do Bio-Hybrid. Este é um veículo de 4 rodas, dois lugares e um tejadilho que pode transportar passageiros e carga. Será um carro? Não, na verdade, falamos de um quadriciclo elétrico que já pode ser reservado por 490 euros.

O que dantes era visto como pouco proveitoso para certas atividades urbanas, hoje são oportunidades que se abrem no mercado dos elétricos. Então, vamos conhecer este elétrico alemão.

É uma bicicleta ou um carro? É um elétrico

O conceito desenvolvido pela Schaeffler Bio-Hybrid para este veículo, a meio caminho entre uma bicicleta elétrica e um quadriciclo, chegou à fase de comercialização. Através do seu site já é possível reservar as primeiras unidades do Bio-Hybrid Passenger Duo. Esta é uma edição limitada que tem um preço de caução de 490 euros.

A edição Pioneer tem dois assentos, teto panorâmico, iluminação LED, piscas, suspensão total, travões a disco e controlos touch screen com 4G e GPS. A pré-reserva garante uma poupança de 500 euros no preço final da viatura, que é de 9.490 euros.

O Bio-Hybrid é um micro veículo que foi desenvolvido para preencher a lacuna entre bicicletas elétricas e carros. Terá versões para carga, passageiro e mista, com estilo ‘pick-up’. Utiliza um motor elétrico para auxiliar o condutor na pedalada e será homologada na União Europeia como bicicleta elétrica com velocidade limitada a 25 km/h.

Assim, este veículo elétrico terá uma bateria portátil que pode ser recarregada em qualquer tomada doméstica.

Veículo elétrico para transporte de passageiros

O último anúncio da empresa alemã garantiu que, após a adaptação às condições do coronavírus, a produção teria início no segundo trimestre de 2021. A versão de passageiros, a primeira a ser comercializada, é capaz de transportar duas pessoas sentadas uma atrás da outra.

Estas primeiras unidades terão o equipamento Pionner, que responde a uma edição limitada disponível apenas durante a fase de encomenda inicial.

Esta versão possui dois bancos confortáveis, um em frente ao outro, com um grande para-brisa, incluindo o limpa para-brisas, e um teto panorâmico de vidro. O seu equipamento inclui suspensão nas quatro rodas e travões a disco acionados hidraulicamente. Também vem equipado com um sistema de iluminação completo, incluindo piscas e ecrã multitoque que dá acesso a um sistema de navegação com software que leva em consideração a autonomia do veículo.

Também possui uma ligação 4G para controlo remoto de algumas das suas funções.

As entregas começarão em agosto de 2021 e serão realizadas na estrita ordem de solicitação. O depósito que deve ser adiantado para a obtenção de uma destas unidades é de 490 euros, o que garante que o preço final de venda será de 9.490 euros (IVA incluído). Os seus primeiros compradores serão os pioneiros de um novo tipo de mobilidade pessoal, algo para o qual, de acordo com a empresa, “ser madrugador compensa”.

A empresa desenvolveu de raiz este veículo de alta tecnologia, graças a uma equipa de engenheiros e designers com amplo conhecimento no sector. Será fabricado na Alemanha, dentro dos mais altos parâmetros de qualidade, segundo o seu comunicado.

O Bio-Hybrid visa convencer os consumidores das vantagens de uma alternativa de mobilidade pessoal que economiza espaço e traz novas funcionalidades inteligentes.

Veículo elétrico que não precisa de licença de condução

A Byo-Hibrid pode ser conduzida como se fosse uma bicicleta elétrica, ou seja, não precisa de licença de condução e pode circular nas ciclovias.

Dificilmente existe uma maneira mais rápida, ágil e elegante de ir de A para B: use-o na cidade ou no campo, no caminho para o trabalho, para fazer compras ou para encontrar amigos.

Afirmou Gerald Vollnhals, Diretor Executivo da Bio-Hybrid.

Além da versão para dois passageiros, o Bio-Hybrid estará disponível em versões Cargo para serviços de correio ou encomendas, catering, retalho ou empresas de manutenção e reparações. As empresas podem escolher entre uma plataforma de carga aberta ou uma plataforma de carga fechada, dependendo da sua finalidade.

Além de ser um veículo sustentável, o Bio-Hybrid oferece amplo espaço para transportar mercadorias ou materiais, é fácil de carregar e descarregar e elimina problemas de estacionamento. Portanto, os interessados ​​em adquirir estas versões Cargo podem conferir as suas especificações no site do fabricante.

