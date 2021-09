A pandemia provocada pela Covid-19 foi arrasadora para muitos setores da economia, mas a mobilidade elétrica ganhou um novo fôlego neste período. A Fiido E-Bike é conhecida no segmento das bicicletas elétricas e assume este período como transformador para a empresa de forma positiva.

Foi de tal forma uma época de grandes vendas, que a empresa reinventou alguns pormenores-chave nestas bicicletas e as tornou únicas. A Fiido X conquistou assim o título de primeira e-bike a angariar $1milhão na Indiegogo.

Bicicleta elétrica Fiido X - um caso de sucesso inesperado

A Fiido lançou a sua nova bicicleta elétrica Fiido X e alcançou o título de primeira e-bike na Indiegogo com vendas superiores a milhão de dólares este ano. A verdade é que o modelo ainda está em fase de campanha de financiamento coletivo, devendo este valor continuar a crescer. Mas como é que uma empresa e um produto podem obter resultados tão inesperados?

A marca Fiido oferece produtos desportivos com tecnologia de ponta integrada, direcionada essencialmente para o mercado chinês. E-bike, E-scooter, motas de água, são algumas das ofertas disponíveis.

Mas a expansão para o mercado ocidental tem corrido de forma muito positiva e a empresa relata que tem recebido excelentes críticas aos seus produtos. Por exemplo, no ano passado, a ebike D11 lançada na Indiegogo obteve quase um milhão de vendas e, acima de tudo, angariou muitos fãs leais.

A Fiido X é hoje a proposta de topo da marca com melhorias significativas, tanto em termos de design como de desempenho, face aos modelos anteriormente lançados.

Os segredos da e-bike

Ao contrário da maioria dos modelos de bicicletas elétricas disponíveis no mercado, a Fiido X, apesar de ser dobrável, tem um sistema que disfarça a dobradiça, dando uma aparência de design contínuo, em liga de magnésio. Há depois um sistema de luzes traseiro e dianteiro que se integra perfeitamente com toda a estrutura.

A bicicleta vem com uma inovadora fonte de alimentação, com as baterias colocadas no mastro do selim. Não tem fios expostos, o que melhora a aparência e ainda tem um sistema de torque inovador com 40N/m.

A bateria é de 417.6Wh tem autonomia combinada para até 130 km, o que é imenso quando comparado com muita da concorrência que anda na ordem dos 80/90 km de autonomia combinada. Ou seja, quando é utilizada a bateria e os pedais em simultâneo.

O sistema de segurança também se assume como único. Ao invés de ter uma chave, existe um código de segurança, com função anti-roubo associado. O ideal seria mesmo que houve integração com uma app móvel e esta poderá chegar no início do próximo ano, com funcionalidades que vão além da monitorização da bicicleta, como por exemplo uma vertente social, onde utilizadores de bicicletas Fiido possam partilhar as suas experiências.

A bicicleta elétrica Fiido X também está equipada com um sistema de transmissão mecânica de 7 velocidades. O volume da ebike dobrada é inferior a 0,2m³, que pode ser facilmente colocado no porta-malas do carro. As rodas têm 20 polegadas, o que confere mais conforto na condução em estrada ou terrenos mais acidentados.

A campanha de financiamento coletivo termina em menos de uma semana e depois disso, os preços irão, naturalmente, aumentar. Se pretende garantir a sua Fiido X, saiba tudo na plataforma Indiegogo.

