Bentley vai lançar em 2026 o primeiro modelo 100% elétrico

Não é um carro qualquer, será sempre um Bentley, com tudo o que isso acarreta em termos de luxo... e preço. A única novidade é que será o primeiro modelo da marca totalmente elétrico. Mesmo que os clientes da marca ainda torçam o nariz à eletrificação.

Não poderá ser apenas um elétrico, terá de ser um Bentley!

A Bentley afirma ter encontrado a fórmula vencedora para dar a um veículo totalmente elétrico o selo de aprovação da marca, esperando-se um veículo pleno de luxo e, claro está, com um preço a condizer.

A marca britânica de luxo, propriedade do grupo Volkswagen AG, adiou novamente a sua meta para oferecer exclusivamente veículos elétricos a bateria, apontando agora para 2035. No entanto, a Bentley planeia lançar um “SUV urbano de luxo”, o seu primeiro veículo totalmente elétrico, em 2026.

Em 2018, a Bentley começou a transição para a eletrificação com o Bentayga Hybrid, e atualmente oferece versões híbridas plug-in do Continental GT e do Flying Spur.

Um automóvel por ano

A Bentley afirmou também que pretende lançar um novo veículo elétrico ou híbrido plug-in todos os anos até 2035. Como já referimos, inicialmente, a empresa tinha estabelecido o final desta década para se tornar totalmente elétrica, mas adiou essa meta em cinco anos.

Para ser honesto, não há muita procura deste tipo de automóveis por parte dos clientes atuais da Bentley.

Afirmou o CEO Frank-Steffen Walliser durante uma conferência de imprensa, conforme relatado pela Reuters.

No entanto, Walliser não descarta alterações legislativas e o surgimento de uma nova geração de consumidores que desejam um veículo elétrico elegante e caro.

A legislação está a impulsionar a eletrificação… mas também a concorrência.

Acrescentou Walliser.

O responsável alertou ainda que a meta de 2035 pode ser alterada novamente, pois algumas regiões do mundo estão a eletrificar-se mais lentamente.

Algumas partes do mundo podem até ser mais lentas que 2035. Ouvimos atentamente os nossos clientes e o que eles querem comprar.

Disse Frank-Steffen Walliser.

A empresa encerrou este ano a produção do seu famoso motor W12 e agora concentra-se em híbridos plug-in com motores de 8 ou 6 cilindros. E afirma que continuará a produzir híbridos plug-in “enquanto os mercados e os clientes os quiserem”.

Não é um carro qualquer

O primeiro carro totalmente elétrico da Bentley era inicialmente esperado para ser produzido já no próximo ano. O ex-CEO Adrian Hallmark tinha dito que os planos para lançar um novo veículo elétrico foram adiados devido a problemas de software, bem como à necessidade de projetar um veículo que atendesse aos exigentes padrões da Bentley, em vez de se focar apenas nas condições do mercado.

A empresa apenas deu uma pequena indicação sobre a forma do novo veículo elétrico, através de um esboço, que mostra um perfil semelhante ao SUV Bentayga.

Para referência, o modelo de 2025 do Bentayga começa em cerca de 195.000 euros. No entanto, será mais compacto, explicou Walliser, sendo semelhante em tamanho ao Porsche Cayenne ou ao Audi Q7, e será construído na mesma plataforma do próximo Porsche Cayenne elétrico.

Embora a Bentley não tenha partilhado quaisquer especificações sobre o novo modelo, sabe-se que a autonomia e a velocidade de carregamento serão prioridades absolutas. E, claro, os clientes podem esperar a assinatura de artesanato e luxo que são essenciais para a marca:

Não queremos fazer apenas um carro elétrico qualquer; queremos fazer um Bentley.

Concluiu o CEO Frank-Steffen Walliser.