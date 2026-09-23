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Motores/Energia

Benda Rock 707: a moto que baixa ao parar e dispensa o uso da manete de embraiagem

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Tal como num automóvel, a tecnologia numa moto pode fazer a diferença num gesto tão simples como colocar os pés no chão. A Benda Rock 707 combina uma suspensão pneumática com regulação de altura e uma embraiagem eletrónica para facilitar a condução. Tudo isto numa cruiser com uma aparência clássica que esconde uma proposta bem moderna.

Imagem Benda Rock 707

O interesse desta moto vai além da potência ou do desenho. Está na forma como a eletrónica pode ajudar em situações do quotidiano: parar num semáforo, circular no trânsito ou transportar um passageiro.

Benda Rock 707: suspensão que adapta a altura da moto

A Rock 707 utiliza uma suspensão traseira pneumática de dupla câmara. Neste tipo de solução, o ar pressurizado funciona como elemento elástico, permitindo alterar o comportamento da suspensão através da regulação da pressão.

Segundo a Benda, o sistema da Rock 707 permite variar a altura do banco entre 690 e 720 mm. A marca explica que a sua tecnologia procura adaptar a suspensão às diferentes condições de utilização, reduzindo a necessidade de ajustes manuais.

Na apresentação europeia, o fabricante descreve um funcionamento automático: a moto baixa quando o condutor para e recupera a altura de circulação ao arrancar. O sistema também responde à carga do condutor e do passageiro e às condições da estrada.

A vantagem prática é fácil de perceber. Um banco mais baixo pode facilitar o apoio dos pés nas paragens. Já em andamento, a suspensão pode assumir a altura prevista para circular. A eficácia e a suavidade desta transição serão aspetos importantes a avaliar num ensaio.

Arrancar e parar sem usar a manete de embraiagem

Outro destaque é o BEC MK-III, o sistema de embraiagem eletrónica anunciado para esta versão europeia.

A combinação de controlo eletrónico com atuação mecânica permite arrancar, mudar de relação e parar sem acionar a manete de embraiagem. O comando manual continua disponível. A ficha técnica identifica ainda uma caixa de seis velocidades e redundância de dois motores no sistema BEC.

Imagem Benda Rock 707

Para o condutor, o benefício prometido é reduzir o trabalho da mão esquerda, sobretudo no trânsito. Convém, contudo, distinguir a automatização da embraiagem da seleção automática das mudanças: a descrição do BEC não permite concluir que a moto escolha autonomamente as relações.

Motor V2, acelerador eletrónico e transmissão por correia

A base mecânica é um bicilíndrico em V de 692 cm³, com oito válvulas e refrigeração líquida. Os valores anunciados são 54 kW, aproximadamente 73 cv, às 9000 rpm, e 68 Nm às 6500 rpm.

O acelerador eletrónico e o cruise control completam o conjunto. A transmissão final utiliza uma correia, solução que a marca associa a um funcionamento silencioso e a menores necessidades de manutenção de rotina.

São tecnologias com funções distintas: a gestão eletrónica controla a resposta do motor, o cruise control ajuda a manter uma velocidade definida e a correia simplifica alguns cuidados de utilização.

Ecrã TFT e assistências à condução

A instrumentação inclui um ecrã TFT de 3,6 polegadas, com brilho anunciado de 800 nits e ângulo de visualização de 120 graus. Existem também ligações USB e USB-C para carregamento.

O equipamento anunciado inclui ABS, controlo de tração e embraiagem antideslizante. A ficha europeia indica um depósito de 16 litros e um peso em ordem de marcha de 235 kg.

Esse peso ajuda a contextualizar a importância da altura variável: facilitar o apoio dos pés pode ser especialmente útil numa moto desta dimensão.

Imagem Benda Rock 707

Quanto custa?

Em alguns mercados europeus, a Benda anuncia a Rock 707 EC por 9999 euros, com IVA, acrescidos de 350 euros de despesas adicionais aplicáveis a esta cilindrada. Este valor serve apenas como referência daquele mercado.

A Rock 707 deixa uma boa questão para abrir espaço à tecnologia sobre duas rodas: quanto pode a eletrónica melhorar a relação entre o condutor e a máquina? Neste caso, a proposta passa por tornar mais simples tarefas que se repetem em todas as viagens. Falta perceber, em estrada, se a execução corresponde à promessa.

E o leitor: daria preferência a uma moto com embraiagem eletrónica e altura ajustável?

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Autor: Vítor M.
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Tags:
benda Benda Rock 707 moto

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