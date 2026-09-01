Bateu com o carro? Saiba as 6 coisas que tem/deve fazer

Um acidente de viação pode acontecer em poucos segundos e, quando acontece, é normal que os condutores fiquem nervosos e sem saber exatamente como agir. No entanto, há alguns procedimentos que devem ser seguidos para garantir a segurança de todos os envolvidos e facilitar a resolução do acidente.

Ter um acidente nunca é bom e, face ao cenário, nem sempre nos lembramos o que temos de fazer no momento. Nesse sentido, nada melhor que ter um Guia para saber o que fazer em caso de acidente automóvel. Seis coisas que deve fazer.

1. Sinalize o local e a viatura

A primeira preocupação deve ser garantir a segurança de quem está no local.

Se for possível fazê-lo em segurança, ligue os quatro piscas e coloque o triângulo de pré-sinalização à distância regulamentar (30 metros). Vista também o colete retrorrefletor antes de sair da viatura.

Evite permanecer na faixa de rodagem ou em zonas onde possa ser atingido por outros veículos.

Se o acidente tiver ocorrido numa via rápida ou autoestrada, tenha especial atenção e, sempre que possível, afaste-se da zona de circulação.

2. Chame o INEM se houver feridos

Se existirem pessoas feridas, ou se alguém apresentar sintomas que possam indicar uma lesão, deve ser pedido auxílio médico.

Ligue para o 112 e indique a localização exata do acidente, o número de veículos envolvidos e o número de pessoas que necessitam de assistência.

Mesmo que uma lesão pareça ligeira, é importante que seja avaliada por profissionais de saúde.

3. Recolha as informações dos envolvidos

Depois de garantir que o local está seguro, recolha os dados necessários dos restantes intervenientes.

Entre a informação que deve obter estão os dados pessoais dos condutores, a matrícula dos veículos e os elementos relativos aos respetivos seguros.

Também é aconselhável fotografar os veículos, os danos, a posição em que ficaram e as condições do local. As imagens podem ser importantes para documentar o acidente e esclarecer posteriormente o que aconteceu.

4. Procure testemunhas

Se existirem pessoas que tenham presenciado o acidente, tente recolher os seus contactos.

As testemunhas podem revelar-se particularmente importantes quando existem versões diferentes sobre a forma como o acidente aconteceu.

Além dos contactos, anote, se possível, alguns dados que permitam identificar posteriormente essas pessoas.

5. Se possível, preencha a Declaração Amigável

Quando os intervenientes estiverem de acordo relativamente às circunstâncias do acidente, a Declaração Amigável de Acidente Automóvel (DAAA) permite registar os dados dos veículos, condutores, seguros e circunstâncias da ocorrência.

É importante preencher o documento com atenção e verificar se todos os dados estão corretos antes de o assinar.

A existência de acordo entre os condutores não significa necessariamente que tenha de assumir a responsabilidade pelo acidente. A declaração serve, sobretudo, para registar as circunstâncias do sinistro e facilitar a sua regularização junto das seguradoras.

Se houver desacordo sobre o que aconteceu, não assine uma declaração com a qual não concorda.

6. Participe o acidente à seguradora

Por último, deve comunicar o acidente à sua seguradora dentro do prazo previsto no contrato e na legislação aplicável.

Envie a documentação disponível, incluindo a declaração amigável, fotografias, identificação das testemunhas e outros elementos relevantes.

Quanto mais completa for a informação disponibilizada, mais fácil será para a seguradora analisar o processo. Pode usar a app e-SEGURNET.

E se os envolvidos não chegarem a acordo?

Se houver feridos, desacordo entre os condutores, suspeitas de condução sob influência de álcool ou drogas, ou outras circunstâncias que justifiquem a intervenção das autoridades, deve ser solicitada a presença das forças de segurança.

O mais importante é não colocar a sua segurança nem a de terceiros em risco. Num acidente, manter a calma, sinalizar devidamente o local e recolher informação são passos fundamentais para lidar com a situação da melhor forma possível.

Ter estes procedimentos presentes pode fazer toda a diferença quando acontece aquilo que nenhum condutor deseja: bater com o carro.