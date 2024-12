Baby Model Y: Tesla prepara lançamento de modelo “low-cost” em 2025

O mercado dos automóveis elétricos está cada vez mais competitivo. A Tesla, líder do segmento, segundo alguns rumores, preparar-se para lançar em 2025 um modelo low-cost que promete abalar a concorrência. Poderá chamar-se Baby Model Y e terá um preço a rondar os 35.000 euros.

Baby Model Y abaixo dos 40 mil euros?

A Tesla está a preparar o lançamento em 2025 de um novo modelo que poderá ter o nome de Baby Model Y.

Este veículo, mais compacto que o atual Model Y chegará ao mercado com preço considerado low-cost, sendo mais um passo na estratégia da marca de conseguir produzir viaturas a custos controlados. Aliás, também se fala que poderá ser lançado no próximo ano um Model Q, com um preço muito competitivo.

No entanto, isto apenas são boas notícias para um dos mercados da Tesla. É que estes modelos estão previstos para serem lançados apenas nos Estados Unidos da América, não existindo ainda qualquer perspetiva de que cheguem à Europa.

De acordo com alguns relatos de fontes próximas da empresa, o novo modelo da Tesla será uma versão mais pequena e económica do Model Y, o SUV elétrico mais vendido da marca.

O Baby Model Y será construído sobre uma plataforma mais compacta, provavelmente baseada na próxima geração de veículos elétricos da Tesla, que se foca na eficiência, na redução de custos e na simplificação da produção. Elon Musk já havia sugerido que a empresa estava a desenvolver um veículo elétrico mais acessível, que pudesse atrair uma maior fatia de mercado.

A nova versão deverá manter o design aerodinâmico e moderno característico dos modelos da Tesla, mas numa escala mais reduzida. Espera-se que ofereça uma autonomia competitiva com baterias mais económicas, alinhadas com as novas tecnologias de armazenamento de energia que a Tesla tem vindo a desenvolver.

Preço acessível

Uma das principais promessas do Baby Model Y é o seu preço mais acessível, que se fala poder vir a situar-se entre 35.000€ e 40.000€. Este valor, significativamente mais baixo do que o Model Y atual (cujo preço base ronda os 45.000€), pode torná-lo uma alternativa atrativa para famílias e consumidores que procuram um SUV elétrico sem comprometer o orçamento.

A redução de custos será alcançada através da produção eficiente e do uso de materiais mais económicos, como as novas baterias LFP (Fosfato de Ferro e Lítio). Estas baterias são mais baratas de produzir e oferecem uma vida útil mais longa, tornando-as ideais para um veículo pensado para o mercado de massas.

Além disso, a Tesla continua a apostar em fábricas altamente automatizadas, como a Giga Shanghai e a Giga Berlim, que deverão desempenhar um papel central na produção deste novo modelo. A produção local em diferentes continentes permitirá reduzir custos logísticos e tornar o veículo mais competitivo em termos de preço.

O lançamento do Baby Model Y é visto como um movimento estratégico para consolidar a posição da Tesla como líder no mercado global de veículos elétricos. O segmento dos SUV compactos tem sido um dos mais procurados nos últimos anos, e a Tesla pretende capitalizar esta tendência com uma oferta mais acessível.

A chegada deste modelo representa também um desafio direto às marcas concorrentes, como a Renault, Volkswagen, Hyundai, Kia e BYD, que já têm opções de SUVs elétricos compactos a preços mais competitivos.

