Aviões elétricos: depois dos carros, Europa tem de apertar com as companhias aéreas?

Professor da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, Maarten Steinbuch defende que sejam fixadas por lei metas semelhantes às que ajudaram a eletrificar os automóveis, com datas em que parte das frotas aéreas passe a ser elétrica, e considera que as baterias são o elemento fundamental para que os aviões elétricos se tornem uma realidade comercial.

Os Países Baixos estão a empurrar o mundo para o voo elétrico mais depressa do que a maioria dos países europeus, e um dos projetos em curso é o da Elysian Aircraft, uma startup holandesa que está a desenvolver um dos primeiros aviões de passageiros movidos a baterias do mundo. O veículo terá seis motores e asas com pontas dobráveis, uma solução pensada para que, apesar da grande envergadura, possa utilizar as infraestruturas das portas de embarque dos aeroportos atuais.

Segundo o cofundador, Daniel Jacobson, a aeronave transportará 90 passageiros ao longo de 800 quilómetros numa fase inicial e de 1000 quilómetros mais tarde, uma autonomia que, na sua opinião, permitiria eliminar as emissões em cerca de metade dos voos realizados no mundo e reduzir em 20% as emissões totais do setor aeroespacial.

Porque não basta confiar no setor

A aviação é responsável por cerca de 6% do aquecimento global quando se consideram o CO2 e as restantes emissões, e a sua quota é bastante superior nos países mais ricos, de acordo com dados a que teve acesso a organização Stay Grounded.

A Organização da Aviação Civil Internacional (em inglês, ICAO), agência da Organização das Nações Unidas responsável pela regulação da aviação internacional, adotou o objetivo de “crescimento neutro em carbono a partir de 2020”, mas, como a meta assenta na compensação de emissões e não numa redução efetiva, as emissões de CO2 da aviação internacional aumentaram desde essa data. Aliás, a Climate Action Tracker classifica o objetivo como “altamente insuficiente”.

Para Maarten Steinbuch, ouvido pela Euronews, a Comissão Europeia concentra-se em tornar a aviação atual o mais sustentável possível, em vez de apoiar a transição para aeronaves de emissões nulas, como as elétricas. Na sua opinião, ainda não há atenção suficiente para uma revolução na eletrificação do espaço aéreo, pelo que o processo continua a ser mais uma evolução do que uma revolução.

A lição dos carros elétricos

A adoção dos veículos elétricos na Europa foi mais rápida do que muitos previam, muito pela pressão exercida pelas políticas públicas sobre as fabricantes. De acordo com a Agência Internacional de Energia (em inglês, IEA), uma em cada quatro viaturas vendidas no mundo em 2025 era elétrica e, em consequência, cerca de 5% do parque automóvel mundial já está eletrificado, o que permitiu deslocar 1,2 milhões de barris de petróleo por dia nesse ano.

Na perspetiva de Steinbuch, exigir às fabricantes, com datas rigorosas, um número suficiente de modelos elétricos ajudou muito, defendendo que exigências semelhantes às fabricantes de aeronaves poderiam trazer mudanças reais, com legislação que preveja que parte da frota seja eletrificada em determinados anos.

O professor considera ainda que ajudaria, também, se a Comissão Europeia se empenhasse um pouco mais em acelerar a certificação de novos modelos de aeronaves, embora sublinhe que a segurança deve ser sempre a primeira, a segunda e a terceira prioridade. Ainda assim, um processo mais ágil daria espaço a que as empresas em crescimento desenvolvessem tanto a infraestrutura de eletrificação como a produção de novos aviões.

Baterias e calendário

Na opinião de Steinbuch, as baterias são o fator mais importante, uma área onde se investem milhares de milhões de euros e de dólares em todo o mundo. Se chegarem ao mercado baterias de estado sólido com o dobro da capacidade, até 500 watts-hora por quilograma, o voo elétrico passará a interessar a muito mais pessoas. Para o professor, esse momento está próximo.

Quanto ao calendário, Steinbuch admite que por volta de 2032 possam surgir os primeiros aviões com 500 quilómetros de autonomia para carga e passageiros, ainda com apenas cinco lugares e para fins especializados. Em 2035 poderão aparecer veículos de nove e talvez de 20 lugares com a mesma autonomia, ao passo que os de 80 ou 90 lugares estarão mais perto de 2040, talvez mesmo depois.

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