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Motores/Energia

Avião voa mais de 5.000 km sem piloto e cruza os EUA de costa a costa

3 Comentários

A aviação autónoma acaba de atingir um patamar histórico com a conclusão da primeira travessia transcontinental sem qualquer intervenção humana nos comandos. Um Cessna Caravan modificado pela Joby Aviation completou com sucesso um trajeto de 5.118 quilómetros de costa a costa nos EUA. A viagem começou em Concord, na Califórnia, e terminou na Carolina do Norte, cumprindo o percurso de forma totalmente autónoma.

Apesar de levar a bordo um piloto de segurança por motivos regulamentares, o sistema assumiu todas as manobras do início ao fim. O avião realizou o táxi na pista, a descolagem, a navegação em rota e a aterragem sem receber qualquer ordem física direta do piloto presente no cockpit. Todo o percurso decorreu sob supervisão remota a partir de centros de controlo terrestres, localizados na Califórnia e na Base Aérea de Shaw, na Carolina do Sul.

Autonomia total gerida a milhares de kms de distância

O controlo remoto atingiu distâncias impressionantes durante os vários segmentos da rota. No ponto mais afastado, os engenheiros monitorizaram o comportamento da aeronave a mais de 3.700 quilómetros de distância. Esta capacidade comprova que a supervisão de operações aéreas complexas pode ser centralizada em pontos estratégicos, reduzindo custos operacionais e viabilizando novas rotas logísticas sem deslocação de pessoal especializado.

Ao longo do mês em que se desenrolou esta travessia, integrada na digressão Electric Skies 2026, a tecnologia enfrentou cenários meteorológicos adversos e tráfego aéreo exigente. Entre os testes mais complexos esteve a operação no aeroporto Phoenix Deer Valley, um dos mais movimentados dos Estados Unidos para a aviação geral. O sistema provou a sua robustez ao recalcular rotas em tempo real para contornar tempestades severas.

Da logística urgente às missões de salvamento

A escolha do ponto de chegada não foi um acaso e carrega um forte simbolismo. A aeronave concluiu a viagem junto a Kitty Hawk, o local exato onde os irmãos Wright realizaram o primeiro voo a motor da história em 1903. Ao aterrar no aeroporto regional de Dare County, o projeto demonstrou como pequenos aeródromos e regiões isoladas podem beneficiar de ligações rápidas e eficientes através de sistemas autónomos.

A tecnologia desenvolvida pela Joby Aviation tem como foco aplicações no transporte de carga, entrega urgente de bens médicos e missões de apoio a catástrofes humanitárias. A grande vantagem competitiva reside na integração do software e dos sensores avançados em modelos já certificados pela indústria, como o Cessna Caravan, evitando o longo processo de conceção e homologação de aeronaves inteiramente novas.

Esta travessia representa apenas a primeira metade da demonstração nacional da empresa. O avião autónomo já iniciou a rota de regresso para a costa oeste dos Estados Unidos, onde continuará a recolher dados e a validar procedimentos operacionais em diferentes condições atmosféricas e classes de espaço aéreo.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
avião EUA Joby Aviation

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  1. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    "… cruza os EUA de costa a costa…"

    Deve ser da Tesla, aquilo que o Musk falava, melhor q um humano.

    Responder
    1. Avatar de Gonçalo
      Gonçalo

      Opa desses já há milhares, videos a fazer km e km autopilot há às carradas no youtube

      Responder
  2. Avatar de cr1
    cr1

    Eu ainda não entrava num avião destes.

    Responder
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