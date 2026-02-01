Autonomia real de 25 carros elétricos testada a -31°C

Um novo estudo norueguês analisou a autonomia real de 25 carros elétricos em condições extremas de frio. Conheça os valores registados que ficaram muito abaixo dos indicados pelos fabricantes.

O teste foi realizado em estradas da Noruega com temperaturas que chegaram aos −31 °C, e consistiu em conduzir cada veículo até que a bateria se esgotasse completamente, um cenário representativo do pior inverno possível para um carro elétrico.

Os resultados mostram diferenças acentuadas entre a autonomia anunciada segundo o padrão WLTP e o que foi efetivamente conseguido no frio intenso. Em alguns casos, a queda de autonomia ultrapassou -45 % face aos valores de fábrica.

Carros elétricos: classificação da autonomia real

Segue-se um resumo com alguns dos modelos testados, a autonomia declarada (WLTP), o valor real medido e o desvio percentual:

Modelo Autonomia WLTP (km) Autonomia Real (km) Diferença (%) Lucid Air 960 520 ‑46 % Mercedes‑Benz CLA 709 421 ‑41 % Audi A6 653 402 ‑38 % Kia EV4 594 390 ‑34 % BMW iX 641 388 ‑39 % Volvo ES90 624 373 ‑40 % Hyundai Ioniq 9 600 370 ‑38 % Xpeng X9 560 361 ‑36 % Tesla Model Y* 629 359 ‑43 % MG IM6 505 352 ‑30 % Mazda 6e 552 348 ‑37 % MG6S EV 485 345 ‑29 % Smart #5 540 342 ‑37 % Volvo EX90 611 339 ‑45 % Ford Capri 560 339 ‑39 % Zeekr 7X 541 338 ‑38 % Škoda Elroq 524 309 ‑41 % Voyah Courage 440 300 ‑32 % Changan Deepal S05 445 293 ‑34 % VW ID. Buzz 449 277 ‑38 % KGM Musso 379 263 ‑31 % Opel Grandland 484 262 ‑46 % Hyundai Inster 360 256 ‑29 % Suzuki eVitara 395 224 ‑43 %

Os testes realizados em condições extremas de frio revelam que a autonomia real pode diferir significativamente dos valores WLTP anunciados pelos fabricantes. Alguns modelos conseguiram superar ligeiramente a autonomia oficial, mas a grande maioria registou perdas, em alguns casos, consideráveis, evidenciando o impacto do clima, da temperatura das baterias e do consumo energético dos sistemas auxiliares.