Autonomia real de 25 carros elétricos testada a -31°C
Um novo estudo norueguês analisou a autonomia real de 25 carros elétricos em condições extremas de frio. Conheça os valores registados que ficaram muito abaixo dos indicados pelos fabricantes.
O teste foi realizado em estradas da Noruega com temperaturas que chegaram aos −31 °C, e consistiu em conduzir cada veículo até que a bateria se esgotasse completamente, um cenário representativo do pior inverno possível para um carro elétrico.
Os resultados mostram diferenças acentuadas entre a autonomia anunciada segundo o padrão WLTP e o que foi efetivamente conseguido no frio intenso. Em alguns casos, a queda de autonomia ultrapassou -45 % face aos valores de fábrica.
Carros elétricos: classificação da autonomia real
Segue-se um resumo com alguns dos modelos testados, a autonomia declarada (WLTP), o valor real medido e o desvio percentual:
|Modelo
|Autonomia WLTP (km)
|Autonomia Real (km)
|Diferença (%)
|Lucid Air
|960
|520
|‑46 %
|Mercedes‑Benz CLA
|709
|421
|‑41 %
|Audi A6
|653
|402
|‑38 %
|Kia EV4
|594
|390
|‑34 %
|BMW iX
|641
|388
|‑39 %
|Volvo ES90
|624
|373
|‑40 %
|Hyundai Ioniq 9
|600
|370
|‑38 %
|Xpeng X9
|560
|361
|‑36 %
|Tesla Model Y*
|629
|359
|‑43 %
|MG IM6
|505
|352
|‑30 %
|Mazda 6e
|552
|348
|‑37 %
|MG6S EV
|485
|345
|‑29 %
|Smart #5
|540
|342
|‑37 %
|Volvo EX90
|611
|339
|‑45 %
|Ford Capri
|560
|339
|‑39 %
|Zeekr 7X
|541
|338
|‑38 %
|Škoda Elroq
|524
|309
|‑41 %
|Voyah Courage
|440
|300
|‑32 %
|Changan Deepal S05
|445
|293
|‑34 %
|VW ID. Buzz
|449
|277
|‑38 %
|KGM Musso
|379
|263
|‑31 %
|Opel Grandland
|484
|262
|‑46 %
|Hyundai Inster
|360
|256
|‑29 %
|Suzuki eVitara
|395
|224
|‑43 %
Os testes realizados em condições extremas de frio revelam que a autonomia real pode diferir significativamente dos valores WLTP anunciados pelos fabricantes. Alguns modelos conseguiram superar ligeiramente a autonomia oficial, mas a grande maioria registou perdas, em alguns casos, consideráveis, evidenciando o impacto do clima, da temperatura das baterias e do consumo energético dos sistemas auxiliares.
Mesmo assim, vendem-se como pãozinhos quentes na Escandinávia
Para quem faz deslocações curtas
Então só 2.5 % das pessoas por lá faz deslocações curtas ?
Já parece o dieaselgate.
Anunciam que faz o dobro, mas na prática não faz.
Mas no dieselgate não testaram os carros nestas temperaturas.
Faz pois, em temperaturas entre os 10 e os 25o, a 50 km/h, sem ligar ac, sem abrir vidros e sem ligar o rádio e o leitor de k7s