Recebeu uma fatura de eletricidade significativamente mais elevada, apesar de não ter aumentado substancialmente o consumo? Antes de assumir que gastou mais energia, analise cuidadosamente os preços que lhe estão a ser cobrados. O comercializador pode ter alterado o tarifário e há direitos que os consumidores devem conhecer.

Imagine receber uma fatura de eletricidade que mais do que duplica de um mês para o outro. Foi precisamente isso que aconteceu num caso analisado pelo Pplware.

Contudo, mais preocupante do que o aumento da fatura é a alteração substancial do preço da energia e a ausência de uma comunicação prévia identificada pelo consumidor.

Comercializador praticamente duplicou o preço da eletricidade

Em setembro de 2026, um consumidor recebeu uma fatura de eletricidade no valor de 142,84 euros, correspondente a um consumo de 587 kWh. No mês seguinte, a fatura disparou para 297,98 euros, com um consumo de 764 kWh.

Embora o consumo tenha aumentado 30,15%, o valor da fatura aumentou 108,61%.

Uma análise detalhada das duas faturas permitiu perceber o que aconteceu. Considerando o desconto comercial de 20% e o IVA, o preço da energia sofreu as seguintes alterações:

IVA a 6%: passou de 0,147298 euros para 0,288886 euros por kWh.

passou de 0,147298 euros para 0,288886 euros por kWh. IVA a 23%: passou de 0,170921 euros para 0,335217 euros por kWh.

Na prática, o consumidor passou a pagar cerca de 33,52 cêntimos por kWh na parcela do consumo sujeita à taxa normal de IVA, quando anteriormente pagava 17,09 cêntimos.

Estamos perante um aumento de 96,12% no preço da eletricidade, mesmo mantendo o desconto comercial de 20%.

Contudo, ao analisar individualmente as componentes que constituem este preço, encontramos um dado ainda mais significativo. A tarifa unitária de acesso às redes, definida pela ERSE, manteve-se nos 0,060700 euros por kWh, antes de IVA. Já a componente de comercialização passou de 0,113000 euros para 0,279968 euros por kWh, antes de descontos e IVA.

Ou seja, a componente de comercialização da energia aumentou 147,76% num único mês.

Quanto passou a custar cada kWh de eletricidade? Preço com desconto comercial de 20% e IVA incluído. ■ Setembro de 2026 ■ Outubro de 2026 Energia com IVA a 6% 0,147298 €/kWh 0,288886 €/kWh Energia com IVA a 23% 0,170921 €/kWh 0,335217 €/kWh Aumento da tarifa unitária de acesso às redes 0% Aumento da componente de comercialização +147,76% Aumento efetivo do preço da energia com desconto e IVA +96,12% Fonte: faturas de setembro e outubro de 2026. Valores com desconto comercial de 20% e IVA incluído. Não inclui potência contratada nem restantes encargos. A variação da componente de comercialização é calculada antes de desconto e IVA.

Mais 120 euros numa única fatura devido à alteração de preços

Se o comercializador tivesse mantido o preço da energia praticado em setembro, considerando os consumos e os restantes encargos de outubro, a fatura seria de aproximadamente 177,16 euros, em vez dos 297,98 euros faturados.

Estamos, portanto, perante uma diferença de 120,82 euros, incluindo IVA, resultante exclusivamente da alteração do preço da energia.

Contactado pelo consumidor, o comercializador justificou a atualização dos preços com a evolução das condições do mercado energético e dos custos de aquisição e comercialização de eletricidade, invocando igualmente o mecanismo de revisão de preços previsto no contrato.

A empresa confirmou que a alteração produziu efeitos a partir de 1 de outubro de 2026.

Contudo, na fatura relativa a setembro não consta qualquer aviso sobre este aumento, e o consumidor refere não ter identificado uma comunicação prévia da alteração das condições contratuais.

Mas poderá um comercializador aumentar desta forma o preço da eletricidade sem informar previamente os seus clientes? E como poderão os consumidores lesados reclamar e pedir a devolução dos valores faturados em excesso?

A revisão dos preços pode estar prevista no contrato, mas isso não dispensa o comercializador de fundamentar devidamente o aumento e de comunicar antecipadamente as novas condições ao consumidor, nos termos da legislação em vigor.

O comercializador é obrigado a avisar com 30 dias de antecedência

De acordo com o artigo 68.º do Regulamento de Relações Comerciais dos Setores Elétrico e do Gás, os comercializadores podem alterar as condições contratuais, desde que essa possibilidade esteja prevista no contrato e seja devidamente fundamentada.

Contudo, existem obrigações legais que devem cumprir:

Comunicar as novas condições com, pelo menos, 30 dias de antecedência ;

; Informar o consumidor dos novos preços ;

; Informar expressamente o consumidor do direito de terminar o contrato sem penalizações, caso não aceite as novas condições.

Existem exceções, nomeadamente quando a alteração resulta exclusivamente da atualização das tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE, desde que exista previsão contratual nesse sentido.

Assim, a existência de uma cláusula contratual que permita a revisão dos preços não dispensa, por si só, a obrigação de comunicar essa alteração.

A ERSE disponibiliza um simulador gratuito de preços de energia, que permite comparar as ofertas dos diferentes comercializadores, perceber quanto poderá poupar na fatura da eletricidade e escolher o tarifário mais vantajoso para o seu perfil de consumo.

A ERSE já aplicou coimas por situações semelhantes

Não estamos perante uma questão meramente teórica. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) já sancionou comercializadores por incumprimento da obrigação de comunicação antecipada das alterações de preços.

Existem decisões condenatórias relativas à alteração das condições contratuais sem que os consumidores tenham sido informados com a antecedência mínima legalmente exigida.

Como reclamar e pedir a devolução do dinheiro?

Caso identifique uma situação semelhante, deverá reunir as faturas dos últimos meses, consultar o contrato, verificar o histórico de comunicações na área de cliente e procurar eventuais notificações recebidas por correio eletrónico.

Se não encontrar qualquer comunicação prévia, poderá solicitar formalmente ao comercializador a prova de envio dessa informação, a respetiva data e o conteúdo integral da comunicação.

Poderá utilizar o seguinte modelo de reclamação:

✉ Modelo de reclamação ao comercializador Copie o seguinte texto, adapte-o à sua situação e envie-o ao seu comercializador de eletricidade. Assunto: Contestação da alteração de preços e pedido de retificação da faturação Exmos. Senhores, Após análise das minhas últimas faturas de eletricidade, constatei uma alteração significativa do preço da energia, sem que tenha identificado qualquer comunicação prévia relativa às novas condições contratuais. Nos termos do n.º 3 do artigo 68.º do Regulamento de Relações Comerciais dos Setores Elétrico e do Gás, solicito: A identificação da cláusula contratual que fundamenta a alteração de preços. A cópia integral da comunicação relativa às novas condições. A prova de envio dessa comunicação, com indicação da data e do meio utilizado. A demonstração do cumprimento do prazo mínimo de 30 dias de antecedência. Caso não seja demonstrado o cumprimento das obrigações regulamentares, solicito a retificação das faturas afetadas, mediante a aplicação dos preços anteriormente contratados ao período em causa, bem como a devolução dos montantes indevidamente cobrados. Aguardo resposta escrita dentro do prazo regulamentar. Com os melhores cumprimentos. Nome: [Nome do titular]

Número de cliente: [Número]

CPE: [Código do ponto de entrega]

E se o comercializador não resolver a situação?

O comercializador tem um prazo máximo de 15 dias úteis para responder à reclamação.

Caso a resposta não seja satisfatória, ou não exista resposta dentro do prazo, o consumidor poderá recorrer às seguintes entidades e plataformas:

Onde apresentar uma reclamação? 📖 Livro de Reclamações Eletrónico Apresentar uma reclamação formal, da qual a ERSE recebe uma cópia. www.livroreclamacoes.pt 🏛️ ERSE Solicitar a intervenção da entidade reguladora. Pedidos de informação e reclamações ⚖️ Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo Recorrer à resolução extrajudicial do conflito e reclamar os valores em causa. Resolução de conflitos de consumo

É importante guardar toda a documentação e não assumir que a apresentação de uma reclamação suspende automaticamente a obrigação de pagamento da fatura.

Mudou de comercializador? Continua a poder reclamar

A mudança de fornecedor de eletricidade não impede o consumidor de contestar valores anteriormente faturados e de solicitar a sua devolução.

Poderá também utilizar o simulador de preços de energia da ERSE para encontrar uma alternativa mais económica.

No caso acompanhado pelo Pplware, a diferença estimada nos dois contratos ultrapassa os 160 euros num único mês. O processo de esclarecimento ainda está em curso, pelo que não existe, para já, uma confirmação de incumprimento ou de devolução dos valores.

Fica, contudo, um alerta: não se limite a verificar o valor final da sua fatura de eletricidade. Compare regularmente o preço que está a pagar por cada kWh. Com o débito direto e a faturação eletrónica, aumentos desta dimensão podem passar despercebidos durante vários meses.