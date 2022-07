Audi anuncia uma fábrica sustentável na China que produzirá 150 mil carros elétricos por ano

O mercado dos carros elétricos está cada vez mais apelativo, e tal como ser comprovado pelo aumento do interesse das várias marcas do ramo automóvel que estão a apostar afincadamente neste setor.

Recentemente a Audi também anunciou a construção de uma nova fábrica sustentável na China, a qual deverá ser capaz de produzir 150 mil carros elétricos por ano.

Audi constrói fábrica de elétricos na China

A marca Audi, que pertence ao grupo Volkswagen, anunciou oficialmente mais um investimento para se expandir em território chinês, naquele que é um dos maiores mercados de carros elétricos do mundo. Como tal, a empresa alemã confirmou então que está já a iniciar a construção de uma nova fábrica na cidade chinesa de Changchun, a qual deverá ter uma capacidade de produzir um total de 150 mil carros elétricos por ano.

A cidade de Changchun é a maior da localidade de Jilin, tem uma área total de 24 734 km² e é considerada como uma das regiões mais dinâmicas e procuradas ao nível do setor automóvel. De acordo com as informações reveladas, esta fábrica será destinada somente ao fabrico de modelos premium da Audi, tais como os veículos A6 e-tron e Q6 e-tron. A empresa adianta ainda que esta será a primeira fábrica chinesa dedicada apenas aos veículos elétricos.

Os detalhes mostram que este é realmente um projeto sustentável, uma vez que as instalações vão contar com um potente sistema de painéis solares colocados por cima de todo telhado da fábrica.

A FAW (First Automobile Works) é a parceira da marca alemã que produz carros Volkswagen para o mercado chinês desde 1988 e será a responsável pela gestão da infraestrutura. De acordo com Helmut Stettner, CEO da Audi FAW Nev "estamos a combinar o melhor de dois mundos. O 'know-how' da Audi com mais de meio século de história automóvel e a experiência da nossa parceira de longa data FAW numa nova empresa ultramoderna com um local de produção".

De acordo com o comunicado, a Audi vai investir cerca de 2,6 mil milhões de euros neste projeto. Ao todo, as instalações vão ocupar um espaço de 20 hectares que para a alocação de 20 edifícios. Para além disso, há ainda planos para uma área de montagem e fabrico próprio de baterias.

A obra deverá estar concluída em 2024 e estima-se que seja capaz de criar pelo menos 3.000 novos empregos.